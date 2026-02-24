Больше никаких актов выполненных работ: Рада приняла важное для бизнеса решение

По оценкам правительства, это может сэкономить бизнесу в сумме 20 млрд грн в год.

Верховная Рада приняла закон, которым отменяется необходимость подписания актов выполненных работ для бизнеса. За принятие законопроекта №14023 в целом проголосовали 230 народных депутатов.

В пояснительной записке к документу указано, что его цель в уменьшении административной нагрузки на бизнес путем упрощения документооборота.

"При оформлении акта оказанных услуг такие реквизиты, как должность, фамилия и/или личная подпись лица, ответственного за осуществление хозяйственной операции со стороны заказчика услуги, не обязательны при условии, что такой порядок оформления документов предусмотрен договором и стоимость оказанных услуг была оплачена заказчиком в безналичной форме", – говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что такой шаг позволит сократить время на оформление и отправку документации, повысить эффективность внутренних процессов предприятий и адаптировать украинские требования к современной бизнес-практике и цифровым реалиям.

В сентябре 2025 года премьер-министр Юлия Свириденко сообщала о планах правительства отменить акты выполненных работ для облегчения украинским компаниям сотрудничества с европейскими бизнес-партнерами. Она отметила, что суммарная экономия украинского бизнеса за счет этой новации может составить более 20 миллиардов гривень в год.

В июле 2025 года Кабинет министров утвердил план реализации решения Совета национальной безопасности и обороны о моратории на безосновательные проверки и вмешательство в работу бизнеса государственными органами. Исключением будут высокорисковые отрасли, такие как оборот подакцизных товаров, где необходим контроль.

С 5 июля 2025 года было возобновлено обязательное представление государственной статистической отчетности для предприятий, которое было ограничено с началом полномасштабного вторжения.

