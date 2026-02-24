Воин-жених Леси Никитюк вышел на связь в годовщину большой войны и показал фото

В этот день многие украинцы делятся личными переживаниями и воспоминаниями о первом дне широкомасштабного вторжения РФ.

Жених известной украинской телеведущей и блогерши Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук сделал заявление по случаю четвертой годовщины широкомасштабного вторжения России в Украину.

В своем Instagram в stories боец поделился новыми фото военных будней из личного архива и в подписи к одному из них написал:

"Начался 5 год полномасштабного вторжения, но не забывайте то, что кто-то стоит на обороне нашей страны с 2016-го года, как это сделал я и мои друзья, а кто-то - вообще с 2014-го и по настоящее время. Уважение каждому и фарта".

Как писал УНИАН, на днях Дмитрий Бабчук умилил сеть фотографиями с маленьким сыном от Леси Никитюк.

24 февраля 2022 года – что важно знать

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, что стало крупнейшей военной эскалацией в Европе со времён Второй мировой войны. Рано утром были нанесены ракетные удары по украинским городам, после чего российские войска пересекли границы с севера, востока и юга. Эти события стали продолжением российской агрессии, начавшейся в 2014 году с аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе.

Сопротивление украинских сил обороны оказалось значительно сильнее, чем ожидалось, а международное сообщество ввело против России санкции и начало оказывать Украине военную, финансовую и гуманитарную поддержку. Фактически 24 февраля стало датой, которая изменила ход истории страны и повлияла на глобальную систему безопасности.

