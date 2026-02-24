Пересмотр прайс-кепов позволил быстро нарастить импорт в критический момент, – АСЭУ

Решение изменить прайс-кепы на рынке "на сутки вперед" стало вынужденным, но дало системный эффект для энергосистемы. Об этом заявил Владислав Соколовский, председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины.

По его словам, это решение позволило энерготрейдерам активнее закупать электроэнергию в Европе и увеличить импорт примерно на 2 ГВт мощности.

"Прайс-кепы – это инструмент для выживания", – подчеркнул Соколовский.

В то же время он подчеркнул, что даже с учетом импорта дефицит остается. По его оценке, потребление в отдельные дни составляет около 16 ГВт, тогда как генерация вместе с импортом – около 12 ГВт. То есть рынок получил дополнительный ресурс, но полностью проблему нехватки мощностей это не решает.

Соколовский отметил, что повышение прайс-кепов – это антикризисный инструмент, который позволяет пройти сложный период. Однако параллельно необходимо восстанавливать тепловую генерацию, ремонтировать подстанции и линии электропередач, а также развивать децентрализованную и распределенную генерацию, чтобы уменьшить системные риски в последующие сезоны.

Напомним, отчет Energy Community - Ukraine Energy Market Observatory за IV квартал 2025 года свидетельствует, что изменение предельных цен на рынке электроэнергии в начале 2026 года помогло стабилизировать ситуацию в условиях дефицита мощностей и улучшило возможности для импорта.

