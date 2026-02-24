Маленькая морщинка на мочке уха может выдать смертельную болезнь: что говорят врачи

Диагональная морщина на ухе - сигнал повышенного риска сердечных заболеваний, отмечает врач-кардиолог.

Едва заметная складка на мочке уха может быть связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идет о так называемом "симптоме Франка" – диагональной морщине, которая, по данным ряда исследований, может коррелировать с ишемической болезнью сердца. Об этом рассказал кардиолог Эндрю Фримен в рубрике "Совет дня эксперта" на TODAY.com.

Что такое симптом Франка

Симптом Франка (DELC) – это непрерывная диагональная складка на мочке уха, проходящая под углом примерно 45 градусов и охватывающая более двух третей ее длины. Признак впервые описал в 1970-х годах пульмонолог Сандерс Т. Франк, который связал его с ишемической болезнью сердца.

По словам кардиолога Эндрю Фримена, директора по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в National Jewish Health, существует теория, что появление такой складки может свидетельствовать о сосудистой недостаточности.

Что говорят исследования

Исследование 2024 года, опубликованное в American Journal of Medicine, показало, что риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний значительно выше у людей с выраженной диагональной складкой, особенно если она глубокая и присутствует на обоих ушах.

Ученые предполагают, что складка может возникать из-за ослабления эластичных волокон в мочке уха, связанного с микрососудистыми изменениями. Подобные процессы могут происходить и в коронарных артериях.

Отдельные исследования также указывают, что наличие такой складки может быть прогностическим маркером сердечных заболеваний, особенно у молодых пациентов. В то же время другие ученые подчеркивают: сам по себе этот симптом не является достаточным для установления диагноза ишемической болезни сердца.

Стоит ли волноваться

Кардиологи подчеркивают, что симптом Франка – это скорее возможный корреляционный сигнал, а не прямое основание для лечения. Врачи не используют наличие складки как самостоятельный диагностический критерий.

Впрочем, если вы заметили у себя такой признак, специалисты советуют обратиться к врачу для оценки общего сердечно-сосудистого риска.

Самым эффективным способом профилактики сердечных заболеваний остается здоровый образ жизни – сбалансированное питание, физическая активность, контроль артериального давления и отказ от вредных привычек.

