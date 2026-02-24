Ссора жен Остапчука достигла пика - бывшая заявила об абьюзе и показала переписку

Украинская блогерша и нотариус Кристина Горняк заявила, что в ее браке с ведущим и шоуменом Владимиром Остапчуком имели место издевательства и измена.

Днем во вторник, 24 февраля, она написала в Instagram, что молчала все это время, потому что хотела забыть о травматических отношениях, однако ее утомили постоянные конфликты с новой женой бывшего. По словам Горняк, в отношениях с Остапчуком она три года терпела эмоциональные издевательства, в том числе и в состоянии алкогольного опьянения:

"Именно поэтому я развелась, потому что решила спасти свою психику, свое эмоциональное состояние. Почему за свой выбор развестись и выйти из этого я сейчас должна нести ответственность? Да я молчала, потому что не хотела разносить это все публично, потому что я хотела, чтобы это поскорее вообще забылось. Я ходила к психологу, чтобы вытеснить это из своей памяти, прилагала максимум усилий".

Женщина заявила, что ее продолжают унижать, но "руками новой жены", а также эмоционально терроризируют. По ее словам, кроме сбора компромата, чтобы разрушить ее репутацию, также угрожали ей и ее маме. Горняк уверяет, что воздерживалась от критики бывшего, но всему есть предел.

"Я достойно вышла из этого развода, не выносила напоказ, хотя у меня была разорванная душа. Но я не позволю рвать ее мне дальше! Особенно тем, кто ко мне не имеет отношения!" - написала она.

Фото Заявление Горняк 24 февраля 2026

Горняк пожелала женщинам не вступать в отношения с эмоционально нестабильными мужчинами, которые "могут послать тебя 300 раз, а утром ползать на коленях с извинениями":

"Я лгала вам все эти годы, когда улыбалась, простите! Так же я лгала и себе! И еще я лгала, что в моих отношениях не было измены. Она была, но я ее тоже простила. И это сейчас не о новой жене, которая появилась еще когда мы были в браке, нет. Обо всем этом я молчала не ради кого-то, а ради себя. Мне было стыдно признаться себе, но я проработала это в терапии".

Бывшая жена добавила, что Остапчук может "поблагодарить" Екатерину за окончательно разрушенную репутацию. Она отметила, что у нее есть видео, где ее "в алкогольном опьянении обзывали, били в стену, бросали вещи и систематически выгоняли и посылали". Горняк заверила, что снимала их не для обнародования, а для того, чтобы на следующий день показать мужу, который просто не помнил этого.

Кроме того, она обнародовала переписку, в которой, как она говорит, Остапчук сообщал ей, что пойдет на фронт, а на нее перепишет дом. Женщина отказалась, потому что хотела разделить имущество и получить свою долю.

Напомним, во время последнего массированного обстрела Украины россияне повредили дом Владимира Остапчука и Кристины Горняк. Это привело к новым обвинениям со стороны его новой жены Екатерины.

