13-летняя девочка будет контролировать ядерное оружие КНДР, - Newsweek

Возможно, она является фаворитом на пост верховного лидера после Ким Чен Ына.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил своей дочери-подростку руководящую должность в Ракетном управлении своей страны, которое контролирует ядерные силы Пхеньяна. Дочери Кима Ким Чжу Э, как считается, 13 лет. Она все чаще сопровождает верховного лидера во время публичных выступлений, в частности на местах испытательных ракет.

В материале Newsweek отмечается, что, судя по всему, она является фаворитом на пост верховного лидера после Ким Чен Ына, что ознаменовало бы исторический отход от династической традиции, которая отдавала предпочтение наследникам мужского пола.

"Этот шаг был направлен на то, чтобы подготовить ее к командованию Корейской народной армией, и, как сообщается, ее уже инструктируют генералы, а в некоторых случаях даже отдают приказы, а не Чан Чан Ха, который официально занимает должность директора Ракетного управления с конца 2023 года", - говорится в материале.

Оружие Северной Кореи - последние новости

Как сообщал УНИАН, Северная Корея продолжает создавать ядерные материалы для производства ядерного оружия такими темпами, которые могут позволить КНДР изготавливать от 10 до 20 ядерных боеголовок в год. Это свидетельствует о том, что Пхеньян не намерен замедлять ядерную программу.

Президент Республики Корея (Южной Кореи) Ли Чжэ Мён неоднократно прилагал усилия для возобновления переговоров с Северной Кореей и смягчения охлажденных отношений, но режим Ким Чен Ына отклонил эти инициативы, назвав Южную Корею самым большим врагом.

Ким Чен Ын обязался стремительно расширять программу ядерного вооружения своей страны и отверг призывы к денуклеаризации.

Кроме того, мы также сообщали, что армия КНДР получила большую партию 600-мм реактивных систем залпового огня. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что новая РСЗО "идеально сочетает в себе точность и разрушительную силу тактических баллистических ракет со скоростью огня многоствольных ракетных установок".

