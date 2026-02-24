На 80% территории Украины нет систем ПВО против баллистических ракет, - Зеленский

Президент подчеркнул, что Украина продолжает искать возможности для усиления ПВО.

Большая часть территории Украины остается без систем противовоздушной обороны, которые способны сбивать баллистические ракеты россиян. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Tagesschau.

"Я не буду говорить, где находятся наши системы Patriot. Но на 80% территории нашей страны нет таких систем против баллистических ракет", - сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что его предыдущие заявления о ПВО не были критикой партнеров. По его словам, так он пытался привлечь внимание к реальной ситуации.

Видео дня

Также президент подчеркнул, что Украина продолжает искать возможности для усиления ПВО. Он заявил, что даже при отсутствии достаточного количества систем наша страна вместе с партнерами работает над финансированием их закупки.

"Даже если нам не дают системы ПВО, мы нашли деньги на них вместе с нашими партнерами", - отметил Зеленский.

Президент рассказал, что уже провел переговоры с представителями Германии, Норвегии, стран Северной Европы и Канады. Он отметил, что системы ПВО, которые способны сбивать баллистические ракеты, являются чрезвычайно дорогими.

"Они стоят от 1,5 до 2 миллиардов за систему. А ракета стоит от двух до трех миллионов", - уточнил Зеленский.

На сколько Украине хватит ракет для ПВО

Ранее директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что ситуация с поставками ракет для украинской противовоздушной обороны улучшилась после новой партии боеприпасов от партнеров. Тем не менее, по его словам, запасов может не хватить для стабильной защиты до конца зимы.

Жмайло рассказал, что сейчас Украина ищет альтернативные способы перехвата вражеских целей, чтобы уменьшить использование дорогих снарядов. В то же время ожидается поступление ракет PAC-3, которые способны сбивать баллистику.

Эксперт отметил, что сейчас Украина имеет определенный запас ракет, в частности для зенитных ракетных комплексов "Бук", однако его нельзя считать большим.

Вас также могут заинтересовать новости: