Таинственные символы на бивне мамонта могут быть древнейшими предшественниками письменности (фото)

Странные символы, вырезанные на пластине из бивня мамонта, найденной в пещере на юго-западе Германии, могут быть самой ранней известной формой протописьменности, пишет The Independent. Отмечается, что более 40 тысяч лет назад люди уже наносили знаки на инструменты и скульптуры - это были повторяющиеся линии, насечки, точки и кресты. Впрочем, долгое время оставалось непонятным, сколько именно информации передавали эти символы.

Ранее археологи находили подобные артефакты из бивня мамонта в пещерах региона Швабский Юра. В частности, фигурка мамонта из пещеры Фогельхерд в долине Лоне содержала ряды тщательно вырезанных крестов и точек. Другая находка - пластина из бивня мамонта из пещеры в долине Ах - изображает гибридное существо льва-человека, украшенное рядами точек и насечек.

"Новое математическое исследование показало, что эти символы могли содержать примерно столько же информации, сколько и одни из древнейших письменных систем, появившиеся значительно позже", - пишет издание.

В частности, ученые установили, что насечки на одном из артефактов расположены на равных расстояниях вдоль руки изображенной фигуры - и это, вероятно, было сделано намеренно.

"Наше исследование помогает выявить уникальные статистические свойства - или своеобразный статистический "отпечаток" - этих знаковых систем, которые являются ранними предшественниками письма", - пояснил археолог Кристиан Бенц, один из авторов работы, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

По словам другой соавтора, Евы Дуткевич из Саарландского университета, эти артефакты относятся к периоду, когда Homo sapiens покинули Африку, поселились в Европе и сосуществовали с неандертальцами.

Как отмечают авторы, в рамках исследования проанализировано более 3 тысяч геометрических символов на примерно 260 предметах каменного века. Ученые изучали частоту повторов, измеряемые характеристики знаков и пытались расшифровать их значение.

Исследователи подчеркивают: эти последовательности не являются прямыми предшественниками современных систем письма, которые передают устную речь и имеют высокую плотность информации. На древних предметах символы часто повторяются - например, "крест, крест, крест, линия, линия, линия". Такая структура не характерна для устной речи.

В то же время уровень информационной плотности - то есть частота повторения отдельных знаков - оказался схожим с клинописными табличками первых цивилизаций Месопотамии, которые появились примерно на 40 тысяч лет позже.

По мнению археологов, эта ранняя система символов могла помогать охотникам-собирателям координировать действия в группах и повышать шансы на выживание. Бенц отметил:

"Мы предполагали, что ранняя протоклинопись будет больше похожа на современные системы письма из-за относительной близости во времени. Но чем больше мы ее изучали, тем очевиднее становилось ее сходство с гораздо более древними палеолитическими знаковыми последовательностями".

Около 5 тысяч лет назад, добавляют ученые, произошел резкий переход к новой системе, которая уже непосредственно отражала устную речь и имела принципиально другие статистические характеристики.

