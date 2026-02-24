Стивен Кинг трогательно обратился к украинцам в страшную годовщину (видео)

Его слова стали частью международной волны поддержки, которая традиционно усиливается 24 февраля.

Американский писатель Стивен Кинг ("Оно", "Зеленая миля", "Кэрри") в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину публично обратился к украинцам со словами поддержки.

В видео, которое публикует Ukraine WOW, автор многочисленных мировых бестселлеров напомнил, что его позиция по поводу войны остается неизменной. Кинг выразил солидарность с украинским народом, обратившись непосредственно к гражданам страны:

"Здравствуйте, это Стивен Кинг. Мы были с вами четыре года назад - и мы с вами сейчас. Слава Украине! Будьте сильными".

Напомним, 78-летний Стивен Кинг является одним из самых известных современных писателей в мире, чьи книги переведены на десятки языков и проданы миллионными тиражами. Он был одним из первых западных культурных деятелей, кто открыто осудил российскую агрессию в феврале 2022 года.

С тех пор он регулярно высказывается в поддержку Украины в своих социальных сетях, подчеркивая право украинцев защищать свое государство и свободу. Его публичная позиция по поводу войны неоднократно вызывала широкий резонанс, ведь автор имеет многомиллионную аудиторию и значительное влияние в глобальном информационном пространстве.

