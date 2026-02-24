В Германии резко раскритиковали позицию Трампа по Путину и войне в Украине

Глава Минобороны назвал тактической ошибкой исключение вступления Украины в НАТО из переговоров о мире.

Министр обороны Германии Борис Писториус выступил с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа, обвинив его в укреплении уверенности Владимира Путина и ослаблении позиций Украины. Заявление прозвучало в эфире радиостанции Deutschlandfunk к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ, об этом пишет издание Bloomberg.

По мнению Писториуса, именно действия Трампа, в частности саммит на Аляске, придали президенту России излишнюю уверенность в собственных силах.

"К сожалению, американский президент повлиял на ход войны и уверенность Путина в себе, когда расстелил красный ковер и приветствовал его как друга на Аляске, одновременно полностью отказавшись от военной поддержки Украины", - заявил министр.

Немецкий чиновник назвал стратегической ошибкой преждевременный отказ США обсуждать будущее Украины в НАТО. Он добавил:

"Американский президент, к сожалению, без необходимости очень рано снял с обсуждения вопрос о членстве в НАТО. Это был бы вопрос, который можно было бы использовать для переговоров о других вещах".

Журналисты также обратили внимание, что министр охарактеризовал нынешний этап как "изнурительную войну" без значительных сдвигов на поле боя, и заверил в дальнейшей военной и финансовой помощи Украине.

Война в Украине - мирные переговоры

Ранее УНИАН сообщал, что Владимир Зеленский заявил, что война находится на "начале конца" и призвал Трампа не верить "играм" Путина. Президент подчеркнул, что Украине нужно прекращение огня навсегда, а не кратковременная пауза. Он подчеркнул, что любая передышка без жестких гарантий безопасности только позволит Москве перегруппироваться для нового наступления.

Однако президент США назначил дату для завершения войны в Украине, несмотря на три раунда переговоров в Абу-Даби и Женеве, которые не привели к решению проблемы. При этом европейские союзники Украины в значительной степени отстранены от переговорного процесса. В то же время именно они в основном финансируют закупки оружия для поддержки обороны Киева.

