Конец анонимности? Нардеп Юрчишин объяснил, как в Украине могут 'приручить' Telegram

Юрчишин подчеркивает, что если не делать ничего сейчас, то этот вопрос будет забыт до "очередного теракта, который совершат украинские граждане, завербованные через Telegram.

Технические возможности для запрета Telegram в Украине есть, но наиболее вероятным вариантом является деанонимизация пользователей, заявил народный депутат от "Голоса", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Отвечая на вопрос УНИАН о возможности ограничить или заблокировать Telegram в Украине, он отметил, что проще всего - это полностью его заблокировать. По словам Юрчишина, технические возможности для этого есть, но нужна политическая воля, ведь речь идет о решении Совета национальной безопасности и обороны о введении соответствующих санкций.

"Политики очень редко делают непопулярное. Telegram популярен: 70-80% пользователей пользуются этой платформой. Альтернативы есть, но они не в привычках украинцев", - сказал депутат. Так, отметил он, на данный момент наиболее вероятным вариантом является деанонимизация пользователей Telegram. Самая большая проблема здесь заключается в том, что этот процесс невозможно осуществить, если не будет сотрудничества с администрацией мессенджера.

Видео дня

"А Павел Дуров до последнего избегал любой коммуникации с Украиной. Его серверы в России, то есть Telegram. Очень много его сотрудников в России", - отметил Юрчишин и добавил, что вряд ли без какого-то "кнута", то есть возможности введения санкций, удастся заставить Telegram идти на контакт.

Парламентарий отметил, что таким образом, пока что о деанонимизации говорят, но конкретных предложений на данный момент фактически нет.

Когда могут произойти изменения

На вопрос, могут ли произойти какие-то изменения уже в ближайшие месяцы, Юрчишин сказал: "Я очень надеюсь, что достаточно смертей для того, чтобы мы начали этим делом заниматься вплотную. Поэтому очень надеюсь, что это будут как раз ближайшие месяцы".

По его словам, если в ближайшие месяцы ничего не произойдет, то, скорее всего, "это снова забудется и активизируется, к сожалению, во время очередного теракта, который будут совершать украинские граждане, завербованные через Telegram.

Депутаты и Telegram

Кроме того, на вопрос, готовы ли депутаты отказаться от использования Telegram, Юрчишин высказал мнение, что не готовы.

"Они всегда будут говорить, что у президента Telegram есть, в СБУ как структуры Telegram есть, еще у кого-то Telegram есть. Депутаты всегда будут перекладывать ответственность до момента, пока их не поставят в рамки", - сказал он и добавил, что примером для депутатов мог бы быть отказ от Telegram президента.

Как сообщал УНИАН, ранее заместительница руководителя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что теракт во Львове 22 февраля вновь поднимает вопрос о блокировке Telegram и других подобных анонимных платформ.

По ее словам, российские оккупанты системно используют этот мессенджер в своих целях для вербовки террористов, координации их деятельности и совершения терактов.

В то же время Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины высказал мнение, что Верещук после заявления о возможном блокировании Telegram"может с таким же успехом поехать в Северную Корею или в Российскую Федерацию, где все блокируется".

Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подчеркнул, что стоит рассмотреть вопрос об ограничении Telegram как сети, через которую украинцев вербуют для совершения террористических актов. В то же время, по его словам, "запретить полностью запрещенное невозможно".

По словам Клименко, фактически половина мероприятий по вербовке украинцев происходит через Telegram.

Вас также могут заинтересовать новости: