В шоке: Сумская накануне своего 60-летия сделала откровенное признание

Актриса заявила, что гордится своим возрастом.

Известная украинская актриса Ольга Сумская высказалась о своем грядущем юбилее. В 2026 году, 22 августа, артистке исполнится 60 лет.

О своем возрасте и о том, как к нему относится, Сумская пообщалась с блогером Николасом Кармой. Он поинтересовался у актрисы, сколько ей лет, и услышав ответ, признался, что шокирован.

"Юбилей в этом году. Ну, 60… Я тоже (в шоке - УНИАН). Oh my god", - отметила Сумская.

При этом актриса добавила, что гордится своим возрастом.

"Абсолютно. Призываю не стыдится своего возраста. Вот потому что за границей человек в возрасте в нашей профессии - это the best. А у нас…".

На вопрос, считает ли она себя счастливым человеком, Сумская ответила:

"Да, я на своем месте, я занимаюсь любимым делом, а это - самое главное. Я нашла себя. Ничего не нужно бояться, никого не слушайте!".

Напомним, на днях Ольга Сумская неожиданно заговорила о болезненном разрыве с близкими и опубликовала серию снимков новой фотосессии.

