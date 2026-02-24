ВСУ за 4 года войны уничтожили две российские армии, - генерал

В начале вторжения на Украину наступало 650-тысячное войско, а сегодня его уже нет.

Силам обороны Украины за четыре года войны удалось уничтожить более 1,2 миллиона оккупантов, это фактически численность двух российских армий. Об этом рассказал в эфире Украинского Радио генерал армии, глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 годов Николай Маломуж.

"Силы обороны Украины на сегодняшний день уничтожили практически две российские армии, которые наступали на нашу страну (1 261 000 человек). На тот момент на нас наступало 650-тысячная армия. Сегодня ее нет. Все, что сегодня есть у российских оккупантов на фронте, – это мобилизованные, набранные по различным контрактам военные, которые не обладают той боеспособностью. Продолжается ежедневное уничтожение агрессора по всем фронтам. У России уже нет тех перспектив", – подчеркнул он.

Маломуж отметил, что это удалось сделать в том числе благодаря удачным трансформациям армии, благодаря которым украинские Силы обороны фактически превзошли НАТО в плане координации и организации.

"Мы создали системные высокотехнологичные модели Вооруженных Сил. Дроновые войска, кибервойска, переход к робототехнике. Сейчас не только наш воин рискует и непосредственно участвует в боевых операциях. Работает также интеллект, системы управления, которые сохраняют жизнь и здоровье людей и вместе с тем обеспечивают эффективный огонь и поддержку наших воинов на конкретных направлениях", - отметил он.

Генерал добавил, что такие модели дают возможность и контратаковать врага, своевременно дают возможность его обнаруживать и уничтожать, и наступать.

"Мы действуем нестандартно. Генерируем силы там, где враг не ожидает, и наносим удары и предвосхищаем вражеские атаки, как на Курщине. С другой стороны, оттягиваем войска 60-70 тысяч, которые мы фактически перемололи, включая северокорейцев", - отметил он.

Маломуж добавил, что Украина системно формирует новые модели ведения войны, которые уже опередили стандарты НАТО:

"Мы превзошли НАТО технологически, в плане организации и координации. НАТО не было ориентировано на широкомасштабную войну. Это впервые в истории после Второй мировой войны продолжается война такой интенсивности".

Потери России растут

Как отметили западные чиновники, российская армия впервые с начала полномасштабной войны против Украины в течение трех месяцев подряд теряет больше солдат, чем привлекает в войска. Один из чиновников назвал ситуацию "критической" для Кремля.

Министр вооруженных сил Великобритании Эл Карнс заявил, что общие потери России достигли 1,25 миллиона убитыми и ранеными.

По его словам, 87% современных потерь на поле боя вызваны атаками беспилотников. За четыре года войны уничтожено более 4 тысяч российских танков и около 10 тысяч единиц бронетехники.

