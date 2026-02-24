Решил уйти в кино: создатель Kingdom Come: Deliverance и Mafia прекратил разработку игр

Даниэль Вавра займется киноадаптацией Kingdom Come.

Разработчик культовой игры Mafia: The City of Lost Heaven и двух частей Kingdom Come: Deliverance Даниэль Вавра решил сменить свои профессиональные приоритеты и уйти в кино.

Об этом рассказали его коллеги по Warhorse Studios. Гейм-директор хочет перенести вселенную Kingdom Come на экраны: это может быть как фильм, так и сериал. Разработчики уточнили, что это не намекает на какие-то конфликты в студии.

"Это его решение. Он сделал три игры мирового уровня и давно задумывался о том, чтобы попробовать себя в другом формате творчества", – сказал глава Warhorse Studios Мартин Фрывальдский,

При этом Вавра не покидает студию полностью – он остается частью команды, но не будет участвовать в создании следующей игры Warhorse. Чешская студия специально решила не продавать права на адаптацию Kingdom Come: Deliverance. Разработчики хотят, чтобы экранизация соответствовала их собственному видению.

Напомним, последней игрой студии Warhorse стала средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance II, продолжающая историю Генриха. СМИ и игроки сходятся во мнение, что это одна из лучших и самых иммерсивных RPG в истории.

