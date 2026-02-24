Появился тизер сериала 'Гордость и предубеждение': первый взгляд на Элизабет и мистера Дарси

Премьера запланирована на осень.

Стриминг Netflix представил первый тизер сериала "Гордость и предубеждение", в котором главные роли исполняют Эмма Коррин ("Корона") и Джек Лоуден ("Дюнкерк").

Шестисерийный проект станет новой экранизацией культового романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение". По словам создателей, он призван максимально точно передать дух оригинала, одновременно открыв историю для нового поколения зрителей. Премьера запланирована на осень 2026 года.

В коротком видео зрителям впервые показали Элизабет Беннет в исполнении Эммы Коррин - героиню можно увидеть на крыше дома во время заката. Далее можно увидеть ряд волнующих кадров, после которых мы слышим звук лошадиных копыт и видим мистера Дарси в исполнении Джека Лоудена.

Видео дня

Кроме главных звезд, в сериале также снимутся:

Оливия Колман ("Фаворитка") - миссис Беннет;

Руфус Сьюэлл ("Дипломатка") - мистер Беннет;

Фрейя Мавор ("Скинс") - Джейн Беннет;

Джейми Деметриу ("Дрянь") - мистер Коллинз;

Дэрил Маккормак ("Острые козырьки") - мистер Бингли;

Луи Партридж ("Энола Холмс") - мистер Уикхем;

Риа Норвуд ("Трепет сердца") - Лидия Беннет;

Сиена Келли ("Черное зеркало") – Кэролайн Бингли;

Фиона Шоу ("Убивая Еву") – леди Кэтрин де Бур.

Сценарий адаптировала британская писательница Долли Олдертон (Everything I Know About Love), а режиссером выступил Эйрос Лин ("Доктор Кто", "Шерлок").

Напомним, ранее Дженнифер Энистон прокомментировала новую экранизацию "Грозового перевала" с помощью отрывка из культового сериала "Друзья".

Вас также могут заинтересовать новости: