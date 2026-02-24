Ветераны призывают парламент к взвешенному регулированию никотиновых паучей вместо фактического запрета

Национальный союз ветеранов Сил территориальной обороны ВСУ обратился к народным депутатам с просьбой доработать законопроект №14110-д о регулировании никотиновых паучей и не выносить его текущую редакцию на рассмотрение Верховной Рады.

Соответствующее письмо-обращение находится в распоряжении редакции Цензор.НЕТ.

"Обращаемся с просьбой не выносить текущую редакцию законопроекта 14110-д на рассмотрение Верховной Рады. Ее нужно доработать, убрав нормы, которые фактически запрещают никотиновые паучи. Все, кто служил, и те, кто служит сейчас, рассчитывают на ваше понимание и готовность слышать тех, кто ежедневно работает на линии обороны", - говорится в письме.

Видео дня

В обращении подчеркивается, что хотя на первый взгляд тема может казаться второстепенной для военнослужащих, на практике она имеет важное значение для тех, кто находится на позициях. Ветераны объясняют: для военных никотиновые паучи ‒ это вопрос безопасности и удобства во время службы. Дым, жар или пар от сигарет могут привести к демаскировке, тогда как паучи не светятся, не нагреваются и не выделяют дыма.

По словам авторов письма, большинство военных на передовой используют паучи с содержанием никотина 10-20 мг – это наиболее распространенный диапазон как в Украине, так и за рубежом. В то же время предложенное в законопроекте ограничение до 1 мг никотина на пауч и запрет вкусов воспринимаются ветеранами как фактический запрет продукта.

Ветераны отмечают, что после окончания войны государство столкнется с миллионами людей, которые вернутся с фронта со своим боевым опытом и сформированными привычками. В этом контексте важно, чтобы вместо возвращения к традиционному курению оставались доступные и контролируемые альтернативы.

"Это вопрос здоровья, но также вопрос реалистичного подхода к жизни ветеранов после фронта", – отмечено в письме.

Как сообщалось, в конце 2025 года Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект №14110-д о регулировании никотиновых паучей и рекомендовал принять его в первом чтении за основу.

Украинские бизнес-ассоциации выступили против законопроекта №14110-д, который, по их мнению, фактически вводит запрет на оборот никотиновых паучей. Это, по оценкам бизнеса, приведет к негативным финансово-экономическим последствиям и ухудшению инвестиционного климата.

Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз рекомендовал доработать законопроект №14110-д с учетом норм ЕС и после консультаций с Европейской Комиссией.

Что касается предложенного максимального уровня никотина в 1 мг на пауч, комитет считает, что такое ограничение может стать техническим барьером в торговле с Европейским Союзом. По позиции Министерства финансов Украины, принятие законопроекта может привести к потерям бюджета на уровне 1,2 млрд гривен в год.

Вас также могут заинтересовать новости: