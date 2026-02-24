Зеленский ответил, связаны ли успехи ВСУ на юге с отключением Starlink для россиян

Зеленский отметил, что отключение Starlink для россиян стало положительным шагом.

Успехи Сил обороны Украины на юге не связаны с тем, что в начале февраля россиянам отключили Starlink. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Tagesschau.

Украинский лидер отметил, что отключение Starlink для россиян стало положительным шагом. Тем не менее, это не стало ключевым фактором территориальных успехов украинской армии на юге.

"Давайте рассмотрим это шаг за шагом. Решение по Starlink безусловно положительное и будет полезным. Но в то же время хочу поблагодарить наших военных - операция на юге, где была освобождена территория, началась еще за месяц до решения по Starlink", - поделился президент.

Зеленский подчеркнул, что эти две ситуации не зависят одна от другой. Но обе они являются положительными для Украины.

Силы обороны продвинулись на юге Украины - что известно

Ранее офицер Вооруженных сил Украины Андрей Ткачук рассказал, что Силы обороны Украины добились успехов на юге – в направлении населенных пунктов Павловка, Успеновка и Терноватое Запорожской области. По его словам, эти успехи удалось получить благодаря удачному сочетанию условий и подготовительной работе, которую провели украинские военные.

Кроме того, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин поделился, что украинским штурмовым подразделениям удалось отбросить противника благодаря контратакам, которые они провели вблизи Тернового и Калиновского на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Он отметил, что активные действия украинской армии на юге начались примерно в середине января.

