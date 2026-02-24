Зеленский признался, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок

По его словам, пока американцы не могут договориться с россиянами о перемирии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к проведению выборов в Украине, если будут обеспечены условия безопасности, и он будет баллотироваться, если они будут проводиться во время войны, но еще не решил, будет ли делать это в мирное время. Об этом он сказал в интервью Ассоциации общественного вещания Германии (ARD).

Он также отметил, что парламент и общество пока не поддерживают идею проведения выборов, но в случае перемирия мнение может измениться.

"Парламент этого не хочет, люди этого не хотят, но если нам дадут два месяца перемирия, то начнем", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что выборы - это дело украинского народа, и американцы или россияне вообще не должны этим заниматься. При этом он добавил, что странной является ситуация, когда вопрос выборов в Украине поднимают сначала россияне, а затем американцы.

Отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться снова, Зеленский ответил, что это зависит от того, в каких условиях будут проходить выборы:

"Если она (Украина, - УНИАН) будет в состоянии войны, то это одна ситуация. Тогда да. Но если будет мир, то не знаю. Это не "да", но и не "нет".

При этом добавил, что баллотировался на один президентский срок и до сих пор находится в его пределах, и этот срок затягивается не по его воле.

Как сообщал УНИАН, президент Украины в феврале заявил, что Украина теоретически может провести выборы, если удастся установить режим прекращения огня на два месяца.

По его словам, партнеры должны ответить, хотят ли они настоящих выборов или просто хотят заменить его. При этом добавил, что россияне просто хотят заменить его.

Зеленский отмечал, что если будет два месяца прекращения огня для проведения выборов, то сделает все возможное, чтобы поговорить с парламентом и подтолкнуть к тому, чтобы провести выборы во время войны. При этом подчеркнул, что если будет перемирие на два месяца, то это не завершение войны.

