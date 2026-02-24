Жена Остапчука эмоционально отреагировала на обвинения его бывшей

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука эмоционально отреагировала на слова его бывшей, которая обвинила шоумена в абьюзе.

Екатерина Остапчук написала в своем Telegram-канале, что Владимир "никогда не ограничивал человека ни в чем, как это делают абьюзеры". Она уверяет, что в прошлых отношениях мужчина не изменял, не ходил в "пьяные загулы", а также никогда не бил Кристину Горняк:

"Да, у вас не сложился брак. Да, вы не умели договариваться в ссорах и поливали друг друга грязью. Но это было взаимно".

Девушка заявила, что познакомилась и начала отношения с Остапчуком тогда, когда они с Кристиной уже расстались, хотя и не официально. "Когда люди не живут вместе несколько месяцев и уже подали заявление на развод и ждут еще месяц на получение свидетельства о разводе, а за этот месяц человек знакомится с новым партнером - это не измена, потому что отношения не строятся параллельно. Когда мы встретились, он был только со мной", - написала Екатерина.

Сначала она призвала Горняк ждать написания заявления, однако вскоре сообщила, что супруги посоветовались с адвокатом и решили не "тянуться" по судам годами. Кроме того, Остапчуки хотят подарить половину их с Кристиной дома другим людям.

Напомним, сегодня Кристина Горняк заявила, что долго терпела оскорбления со стороны новой жены Остапчука, но больше этого делать не будет. Блогерша заявила, что ведущий оскорблял и изменял ей, а также опубликовала переписку с ним.

