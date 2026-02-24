Искали 'легких денег': двое жителей Одещины хотели зарегистрировать Starlink для россиян

Двое безработных попали "в поле зрения" россиян благодаря Telegram-каналам.

В Одесской области контрразведка и киберспециалисты СБУ разоблачили двух граждан Украины, которых российские оккупанты завербовали для незаконной регистрации систем Starlink. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Детали дела

По данным следствия, фигуранты - двое жителей города Измаил, что на юге Одесской области. В частности, 36-летний безработный мужчина и его 28-летняя безработная сожительница попали "в поле зрения" россиян через Telegram-каналы по поиску "легких заработков".

"Представители государства-агрессора предложили злоумышленникам по 30 долларов США за незаконную регистрацию каждого терминала Starlink, которые используются представителями РФ. Чтобы активировать больше таких устройств, фигуранты пытались привлечь к схеме других лиц. В частности, установлено, что для "похода в ЦНАП" они собирались подобрать кого-то из местных наркозависимых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали обоих завербованных. Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на врага. Среди прочего, на электронных устройствах фигурантов задокументирована переписка с российскими кураторами, инструкции по механизму легализации оборудования, а также согласование способов получения вознаграждения.

На основании собранных материалов следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. СБУ напоминает, что помощь рашистам с регистрацией терминалов Starlink – это уголовное преступление.

"Враг действует как напрямую – размещает объявления с соответствующими запросами на регистрацию в интернете, так и прибегает к манипуляциям. В том числе выдает себя за украинских военных, которые якобы "приобрели Starlink за собственные средства и сейчас не могут его зарегистрировать", поэтому обращаются "за помощью" к украинским гражданам", – рассказали в СБУ.

Служба безопасности Украины призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные провокации. Если кто-то сталкивается с указанными преступлениями или был их свидетелем, нужно срочно сообщить об этом СБУ.

Отмечается, что лица, которые добровольно помогают врагу, становятся соучастниками его преступлений, способствуют дальнейшей гибели украинских военных и гражданских, а также обстрелам мирных украинских городов.

Фигуранты дела были противниками украинской государственности

Как уточнили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, фигуранты дела были противниками украинской государственности и решили встать на сторону врага. Именно из-за этого в Telegram они стали общаться с представителем государства-агрессора.

Через мессенджер измаильчане получили четыре IP-адреса, а затем должны были обратиться в ЦНАП, чтобы терминалы внесли в "белые списки", верифицировали. В пресс-службе добавили, что знакомый сожителей должен был за 1000 грн зарегистрировать два "старлинка", другие два - подозреваемая женщина.

У оккупантов возникли проблемы после потери Starlink

Как писал УНИАН, спикер Объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что из-за блокировки терминалов Starlink система управления для российских войск разрушилась, а альтернатива, которую они придумали, имеет немалые риски.

По словам военного, Starlink хорош тем, что в условиях войны его можно взять с собой куда угодно – таким образом обеспечен стабильный интернет и связь в любой точке. Речь шла о том, что сейчас этой возможности у россиян нет, из-за чего у них началась "тихая истерика".

