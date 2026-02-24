Роскошные, но ненадежные: опытный механик назвал 5 худших премиальных автомобилей

Механик объяснил, почему эти автомобили не стоит покупать.

Премиальные автомобили дарят водителям и его пассажирам высокий уровень комфорта. Тем не менее, некоторые такие модели доставляют гораздо больше хлопот, чем другие.

Опытный механик Алан Гельфанд из German Car Depot рассказал в комментарии для GoBankingRates, каких премиальных автомобилей стоит избегать. По его словам, у этих моделей слишком много проблем.

Какие премиальные автомобили не стоит покупать

Jaguar XJ

Гельфанд признал, что Jaguar производит элегантные автомобили. Тем не менее, он предупредил, что автомобили этого бренда не славятся своей надежностью.

"Электрические компоненты XJ имеют склонность к выходу из строя, а детали подвески изнашиваются быстрее, чем у других автомобилей. Подвеска и система охлаждения также ломаются чаще, чем должны, и это не говоря уже о сложности поиска запчастей и высокой стоимости работ", - рассказал механик.

Maserati Quattroporte

Гельфанд отметил, что Maserati Quattroporte имеет похожие проблемы, что и у Jaguar XJ.

"Проблемы с двигателем, трансмиссией и электроникой Quattroporte обходятся очень дорого, а сертифицированных механиков для этих автомобилей гораздо меньше, чем для других люксовых марок", - подчеркнул эксперт.

Audi Q7

По словам Гельфанда, Audi Q7 является стильным и комфортным кроссовером, но у этой модели немало проблем.

"Проблемы с электрикой и трансмиссией, а также сложные элементы системы полного привода становятся непредсказуемыми, когда пробег автомобилей превышает 100 000 миль (около 160 000 км)", - сказал он.

BMW X1

Также Гельфанд не советует покупать компактный кроссовер BMW X1. Он заявил, что эта модель часто сталкивается с различными поломками.

"Когда эти автомобили новые и находятся на гарантии, они впечатляют. Но их подвески часто выходят из строя, а системы охлаждения и электронные модули требуют дорогостоящего обслуживания. Небольшие проблемы с оборудованием в конечном итоге приводят к дорогостоящему ремонту", - объяснил механик.

Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover ценят за стильный дизайн, высокий уровень комфорта и отличные возможности на бездорожье. Тем не менее, эта модель способна разочаровать своей надежностью.

"Range Rover подвержен трем основным типам поломок: поломки пневматической подвески, электрические неисправности и поломки системы охлаждения. Стоимость запчастей остается высокой, и для ремонта часто требуется специализированная рабочая сила, причем ремонт часто выполняется партиями, а не по мере необходимости", - поделился механик.

Какие кроссоверы и внедорожники не следует покупать

Ранее эксперты Consumer Reports назвали 6 кроссоверов и внедорожников, которые не следует покупать. Они рассказали о главных проблемах этих моделей.

В частности, эксперты советуют не покупать Jeep Grand Cherokee из-за высокого расхода топлива. Также они призвали избегать Jeep Compass, Alfa Romeo Tonale, Mazda CX-90, GMC Terrain и Land Rover Defender.

