Вопрос верности зависит от человека, но определенная тенденция все же есть.

Каждой женщине хочется, чтобы в отношениях партнер был любящим, честным и верным - если выбрал ее, то даже не смотрел бы на других девушек. Конечно, такая черта характера, как преданность, зависит от самого человека, но с нумерологической точки зрения мужчины, рожденные в определенные даты, более склонны к верности, чем другие. Президент Украинской ассоциации нумерологии Кристина Столярук в комментарии УНИАН рассказала, какие мужчины самые верные и когда они родились.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Когда празднуют день рождения самые верные мужчины в мире - перечень дат

Если говорить о том, какая дата рождения для мужчины самая удачная, чтобы он был верным своей женщине, нумеролог предупредила - зная только число дня рождения, нельзя объективно и со 100% точностью ответить на этот вопрос. Для более детального анализа всегда важно знать полную дату, включая месяц и год рождения, а еще лучше – рассчитывать совместимость женщины с конкретным мужчиной.

Впрочем, по мнению Столярук, определенные особенности можно назвать. Например:

Нумеролог добавила, что с особой осторожностью следует относиться к таким датам рождения: 6 октября, 8 августа, 13 марта – эти сочетания числа и месяца рождения указывают на возможное неумение сохранять отношения.

Кроме того, такие даты рождения, как 16 апреля, 14 июня, 12 августа могут "наградить" мужчину скептическим отношением к институту брака и нежеланием создать семью.

Если мужчина родился 18 апреля, 20 февраля, 16 июня, эти даты могут формировать предпосылки к инфантильности и неготовности иметь детей. Те, кто празднует день рождения 6 декабря, 12 июня, 8 октября и 16 февраля, склонны попадать в любовные треугольники.

Эксперт подчеркнула, что очень важно знать также и год рождения, поскольку он может изменить и смягчить те или иные качества человека.

