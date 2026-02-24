Действия Венгрии разозлили Германию: Мерц обратился к лидерам Европы по поводу Украины

Он подчеркнул европейцам: то, как мы закончим эту войну в Европе, определит нашу жизнь и нашу роль в мире на очень долгое время.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил другим европейским лидерам, что "судьба континента" зависит от поддержки Украины, поскольку Венгрия заблокировала санкции против Москвы и угрожала лишить Киев жизненно важного кредита в размере 90 миллиардов евро. Венгерское балансирование на грани конфликта особенно разозлило Германию, которая сейчас является крупнейшим донором Украины и возглавила кампанию по изъятию замороженных государственных активов России в ЕС и использованию их для финансирования Киева.

В своей речи в понедельник утром, незадолго до переговоров в Брюсселе, канцлер воздержался от прямых словесных нападок на Венгрию, но почти не пытался скрыть свое разочарование, пишет The Times.

"Я еще раз призываю наших европейских партнеров: не колебайтесь в своей поддержке Украины. Мы стоим на распутье, которое может определить судьбу всего нашего континента. Нам всем должно быть понятно: то, как мы закончим эту войну в Европе, определит нашу жизнь и нашу роль в мире на очень долгое время", - подчеркнул он.

Мерц сказал, что Германия не может позволить себе повторить прошлую ошибку, не признав опасность, которую Россия представляла для Европы в целом.

"Мы должны признать, и я говорю это нам [немцам]... что [Россия] под своим нынешним руководством сейчас находится на пике глубочайшего варварства. Никто не должен сомневаться в этом режиме и варварстве, которое исходит из России в эти дни", - резюмировал канцлер.

Помощь Украине - последние проблемы

Накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину министры иностранных дел Европейского Союза пытаются завершить пакет санкций против Москвы и кредит, чтобы предотвратить крах государственных финансов Украины. В материале говорится, что Киев находится под сильным финансовым давлением, с дефицитом бюджета около 38 миллиардов евро в прошлом году. Он также столкнулся со счетом почти на 500 миллиардов евро на восстановление жилья и инфраструктуры, согласно оценке, опубликованной Всемирным банком и другими учреждениями.

"Однако Венгрия, которая поддерживает теплые отношения с Кремлем, объявила, что заблокирует финансовую помощь в кратчайшие сроки. Она обвинила Украину в том, что она совместно с Брюсселем ограничила поток российской нефти через свою территорию, чтобы попытаться повлиять на результат предстоящих венгерских выборов против премьер-министра Виктора Орбана", - пишет издание.

В частности, нефтепровод "Дружба", который является центром спора, был выведен из строя в результате российского ракетного удара. Однако Будапешт утверждает, что Украина намеренно проводит ремонт в неторопливом темпе, чтобы нанести ущерб венгерской экономике, что является "непровоцированным актом вражды".

Кроме того, Словакия заявила в понедельник вечером, что прекратит трансграничные поставки электроэнергии, которая используется для стабилизации украинской энергосистемы.

Критика Венгрии - последние новости

Как сообщал УНИАН, европейские министры иностранных дел резко раскритиковали Венгрию за ее план заблокировать последний пакет санкций ЕС против России и выделение средств для Украины.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис сказал, что он "очень расстроен и разочарован" Венгрией, подчеркнув, что аргументы Будапешта "не основаны на европейских потребностях, они не основаны на интересах европейской безопасности".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также раскритиковал Венгрию за то, что она забыла, как это - сопротивляться российской агрессии, имея в виду советские войска, вторгшиеся в Будапешт в 1956 году.

Президент Евросовета также обрушился с критикой на Орбана. "Мы должны выполнить то, о чем договорились 18 декабря, – предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро. И никто не может не уважать решение Европейского Совета", – сообщил он.

