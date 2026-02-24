Около 10 часов 24 февраля 2022 года в Гостомель долетели первые вертолеты РФ.

Во время обороны аэропорта и города Гостомель в 2022 году на одного нашего бойца приходилось 100 российских оккупантов, рассказал командир подразделения зенитно-беспилотных авиационных комплексов бригады "Рубеж" Сергей Фалатюк в эфире "Киев24".

"То, что началась полномасштабная война, я понял где-то в 4 часа 24 февраля 2022 года. Я тогда был на дежурстве на ГП "Антонов". Начались обстрелы Украины, Киева... По ГП "Антонов" прилетели первые крылатые ракеты. Тогда мы поняли, что началось вторжение, и перешли в полную боевую готовность", - сказал он.

По словам Фалатюка, около 10 часов к ним уже приближались первые российские вертолеты.

Он вспоминает, что когда сбил первый вертолет, то у него сначала была эйфория. Но россияне все летели, начали высаживать десант. Тогда они уже понимали, что придется переходить в ряды пехотинцев и вступать в бой.

"Если взять мой взвод и сравнить, сколько десантников прилетело, то на одного моего бойца приходилось 100 противников", - рассказал Фалатюк.

Бои за Гостомель

Как сообщал УНИАН, во время боев в Гостомеле российские оккупанты потеряли 200 элитных специалистов по захвату аэродромов и аэропортов. По данным разведки, в Гостомеле оккупанты намеревались высадить десант и захватить аэродром "Антонов".

Также по плану Кремля, этот аэродром под Киевом должен был послужить ключевым хабом для быстрой переброски транспортной авиацией техники и живой силы для оккупации столицы Украины. В результате ожесточенных боев взлетно-посадочные полосы на аэродроме стали непригодными для приема российских транспортных самолетов с войсками и техникой. Враг понес значительные потери.

