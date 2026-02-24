Меган Маркл показала главный модный тренд этой весны

Такой силуэт легко интегрируется в повседневный гардероб.

Меган Маркл продемонстрировала один из ключевых джинсовых трендов весны 2026 года - узкие джинсы с легким клешем (skinny-flare или bootcut), которые идеально подходят для непринужденных, но стильных образов.

Как обратил внимание Glamour, герцогиня Сассекская появилась вместе с принцем Гарри на матче NBA All-Star, выбрав сдержанный и элегантный casual-лук. Она сочетала темно-синие джинсы с облегающим верхом и легким расширением внизу с мягким свитером в тон и черными ботильонами на каблуке с заостренным носком. Образ дополнили минималистичные украшения.

Издание отмечает, что в 2026 году деним возвращается к более приталенным силуэтам, именно поэтому bootcut-джинсы переживают новую волну популярности.

Видео дня

Меган Маркл уже не впервые делает ставку на этот фасон. Еще в 2025 году она выбирала подобные джинсы для публичных выходов, демонстрируя последовательность в формировании собственного стиля. Например, почти идентичный образ был у нее на Играх Непокоренных.

Напомним, ранее модные обозреватели предупредили, что в этом году на смену классическим матовым помадам приходят другие уходовые и декоративные средства.

Вас также могут заинтересовать новости: