Скептически отношусь к соглашению о мире в Украине в краткосрочной перспективе, – Макрон

В то же время Мерц призвал усилить давление на РФ, а Стармер подчеркнул, что Россия ни в коем случае не побеждает.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что скептически относится к заключению мира между Украиной и РФ в краткосрочной перспективе. Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление он сделал во время заседания "Коалиции желающих".

"Я хотел бы приветствовать все инициативы, связанные с переговорами. Но я относительно скептически отношусь к тому, что может быть мир в краткосрочной перспективе. Давайте понимать, что нет видения со стороны российской стороны в мире, как мы видим это с нашей стороны. Поэтому нужно двигаться", – сказал Макрон.

В то же время Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, призвал союзников сместить нарратив о том, что Россия якобы побеждает в этой войне. По его словам, на самом деле это не так.

"Чтобы подчеркнуть этот момент – в течение последнего года Россия понесла огромное количество потерь, 500 тысяч военных, это для того, чтобы оккупировать только 1% дополнительной территории Украины. Это не та страна, которая может сказать, что выигрывает после четырех лет конфликта. И при этом идут успешные контрнаступления (Украины, – УНИАН). Кроме того, определенные удары получает и экономика России", – заявил Стармер.

Фридрих Мерц, канцлер Германии, заявил, что для того, чтобы заставить Путина завершить войну в Украине, его нужно убедить в том, что он не может победить Украину. Поэтому Мерц призвал усилить давление на РФ.

"Нам нужно опустошить финансирование войны Россией. Следующий пакет санкций ЕС имеет именно такую цель. Москва уже не такая сильная, как она хотела бы, чтобы о ней думал мир. Россия не должна победить. Поэтому мы продолжим работать в направлении долгосрочного мира", – отметил Мерц.

Давление на РФ для завершения войны: важные новости

Ранее Великобритания сообщила о введении крупнейшего с начала полномасштабного вторжения пакета санкций против РФ. В перечень вошли почти 300 ограничений, направленных против ключевых источников доходов России от энергетики и ключевых поставщиков военного оборудования.

Между тем Bloomberg сообщает, что президент США Дональд Трамп определил, что войну в Украине необходимо закончить до 4 июля 2026 года. Он хочет сделать это до празднования 250 Дня Независимости Соединенных штатов. В то же время, как отмечает издание, пока нет никаких признаков того, что лидер России Владимир Путин готов заключить соглашение, которое не удовлетворило бы его максималистские требования.

