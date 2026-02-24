ЕС готовит пощечину Орбану: Венгрии придется расстаться с российской нефтью, - Reuters

Словакия и Венгрия не смогут заблокировать запрет на импорт российского сырья.

Европейская комиссия подаст законодательное предложение о постепенном запрете импорта российской нефти 15 апреля, через три дня после парламентских выборов в Венгрии, сообщает Reuters.

По словам комиссара ЕС по вопросам энергетики Дана Йоргенсена, предложение предусматривает постепенное прекращение импорта российской нефти не позднее конца 2027 года. При этом журналисты Reuters обращают внимание, что в течение четвертого квартала 2025 года Евросоюз импортировал из России 1% нефти от общего объема поставок.

Издание напоминает, что ЕС уже ввел санкции на импорт российской нефти, которую транспортируют по морю. Теперь Блок хочет закрепить "полное прекращение импорта российской нефти в законодательстве, которое останется в силе, даже если мирное соглашение в Украине приведет к отмене санкций ЕС".

По словам источников журналистов, предложение Еврокомиссии о запрете импорта российской нефти рассматривают после парламентских выборов в Венгрии, чтобы эта тема не стала главным фактором в предвыборной кампании. Reuters напоминает, что Венгрия и Словакия все еще зависят от российской нефти и не поддерживают введение запрета на поставки этого сырья.

В то же время ожидается, что Европейский Союз обойдет любые попытки Венгрии и Словакии заблокировать запланированный запрет на импорт российской нефти, используя закон, который может быть одобрен квалифицированным большинством государств-членов.

Отказ ЕС от российской нефти и газа - последние новости

26 января Европейский Совет принял решение об окончательном запрете импорта российского газа с осени 2027 года.

Блок постепенно сокращает импорт и российской нефти. В сентябре 2025 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести пошлину на нефть, импортируемую из России, чтобы стимулировать отказ от московского "черного золота".

Впрочем, недавно Евросоюз временно разрешил Венгрии получать российскую нефть в обход санкций ЕС из-за повреждения нефтепровода "Дружба" в результате российской атаки. Однако Будапешт потеряет возможность импортировать российскую нефть в случае введения соответствующего законодательного запрета.

