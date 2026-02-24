Православный праздник сегодня в народе называют Тарас Бессонный.

25 февраля по новому церковному календарю вспоминают святителя Тарасия, патриарха Константинопольского, и его духовный подвиг. Какие традиции связаны с этой датой, на какие народные приметы обращали внимание наши предки, что нельзя делать, а также какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю - в материале.

Какой сегодня церковный праздник - дата в новом календаре

25 февраля по новоюлианскому календарю православные верующие чтят память святителя Тарасия, патриарха Константинопольского. Согласно старому церковному стилю вспоминать святого будут 10 марта.

Святитель Тарасий жил в VIII-IX веках в Константинополе. Сам он был родом из знатной семьи, получил хорошее образование и сделал себе карьеру при императорском дворе. Сначала Тарасий служил у императора Константина VI, а затем стал сенатором при его матери, царице Ирине.

В то время в Церкви распространялось иконоборчество, и патриарх Павел, не сумев справиться с разногласиями, ушел в монастырь. Тогда Тарасию предложили возглавить Константинопольскую кафедру. Долгое время он отказывался, так как считал себя недостойным, но в итоге согласился при условии созыва Вселенского собора для восстановления иконопочитания. Так под его председательством состоялся Второй Никейский собор, на котором было утверждено почитание икон, а также разрешалось их размещение в храмах и домах.

Известно, что на должности патриарха Тарасий отличался скромностью, милосердием и справедливостью. Он помогал нуждающимся, принимал странников и много времени посвящал служению. За образ жизни в народе Тарасия прозвали Бессонным - он спал совсем мало.

Святитель был похоронен в монастыре на Босфоре, который основал. По преданию, у его могилы происходили чудесные исцеления.

Какой праздник сегодня церковный по старому стилю

По юлианскому календарю 25 февраля чтят память святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник в староцерковном календаре, о традициях этого дня и его запретах.

О чем стоит помолиться, что можно и чего нельзя делать сегодня

Святителя Тарасия почитают как покровителя больных людей, сирот, вдов и нищих. К святому обращаются с молитвами об исцелении от тяжелых недугов, просят укрепить здоровье, избавить от слабости и лихорадки, а также мира и благополучия для семьи.

В народе день называют Тарас Бессонный, или Кумоха. Считается, что именно в это время особенно активна "весенняя лихорадка" - кумоха, поэтому нужно беречь себя, чтобы не заболеть. Также, по народному поверью, если начать лечение серьезного недуга именно в этот день, болезнь вскоре отступит.

25 февраля считается благоприятным днем для милосердия: нужно помогать нуждающимся, подавать милостыню - щедрость обернется семейным благополучием и достатком.

В праздник 25 февраля церковь не одобряет ссоры, ложь, зависть, жадность и лень. Нельзя обижать людей и животных, отказывать в помощи. Продолжается Великий пост, тем кто постится, в это время не следует употреблять продукты животного происхождения.

По народным поверьям, на Тараса Бессонного не стоит строить далеко идущие планы и совершать крупные или дорогие покупки - они не принесут радости и быстро испортятся, а задуманное может не сбыться. Не следует отправляться в дальнюю дорогу - путь может оказаться трудным и неблагополучным.

Особый запрет дня связан со сном: в старину верили, что если уснуть днем или под вечер, можно "наспать" весеннюю лихорадку - ту самую кумоху. Поэтому нужно постараться быть в движении и не отдыхать в светлое время суток.

Приметы 25 февраля

По приметам этого дня судят о погоде на Пасху, весну и предстоящее лето:

день пасмурный - к большому половодью;

тепло и солнечно сегодня - лето будет таким же теплым и ясным;

грачи вьют гнезда - скоро установится устойчивое тепло;

вороны громко каркают - к дождливому лету.

Если в этот день выпал снег, то неделя перед Пасхой будет ненастной.

