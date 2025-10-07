Президент Турции заявил, что его страна будет продолжать работать в интересах мира.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным во вторник, 7 октября, призвал активизировать дипломатические усилия, чтобы война в Украине была завершена, сообщил в соцсети Х Директорат по коммуникациям администрации президента Турции.

Администрация президента Турции добавила, что лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные причины.

"Президент Турции заявил, что для достижения справедливого и прочного мира в конфликте между Украиной и Россией необходимо активизировать дипломатические усилия", - говорится в сообщении администрации Эрдогана.

Также президент Турции добавил, что его страна будет продолжать работать в интересах мира.

Еще Эрдоган заявил, что Анкара прилагает все усилия для достижения перемирия в секторе Газа, а также чтобы в этот регион была доставлена гуманитарная помощь.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что российский диктатор Владимир Путин назвал правильными решения, принятые в 2022 году относительно полномасштабного вторжения в Украину. Глава Кремля заявил, что сейчас стратегическая инициатива полностью остается за российскими оккупантами на поле боя. Он добавил, что с начала года России удалось "освободить", то есть, оккупировать 5000 квадратных километров территории и 212 населенных пунктов Украины. Также Путин выразил "благодарность" российским оккупантам за "мужество и героизм", который они ежедневно "проявляют".

Также мы писали, что в России по инициативе российского диктатора значительно увеличили субсидии на научные проекты, посвященные борьбе со старением. Об этом рассказало издание Le Monde 7 октября, в день рождения Путина, которому исполнилось 73 года. Издание отметило, что Путин, согласно поправкам в конституцию РФ, принятым в 2020 году, может занимать пост президента страны до 2036 года. Тогда ему будет 83 года. Указывается, что Путин с китайским лидером Си Цзиньпином 3 сентября в Пекине обсуждали возможности современной медицины по продлению жизни.

