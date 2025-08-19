Гарантии безопасности стали ключевой темой встречи Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.

Во время вчерашнего телефонного звонка президент США Дональд Трамп сказал российскому лидера Владимиру Путину, что вопросы территориальных требований должны обсуждаться напрямую с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет издание Axios.

Сообщается, что американский президент также добавил, что российскому лидеру стоит быть "реалистом".

Axios пишет, что гарантии безопасности стали ключевой темой встречи Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. При этом США и ЕС признают, что для Путина самым сложным станет согласие на присутствие европейских войск в Украине, а для Зеленского - вопрос возможных территориальных уступок.

Видео дня

Кроме того, источник издания утверждает, что Путин во время переговоров с Трампом допустил идею международных гарантий безопасности для Украины, но предложил включить в список гарантов Китай.

Встреча в Белом доме - последние новости

Издание Politico писало, что Путин во время последнего разговора с Трампом настоял на том, чтобы он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским один на один, хотя американский лидер предлагал устроить трехсторонний саммит. США уже начали работать над этим, привлечен и Стиф Уиткофф.

Вас также могут заинтересовать новости: