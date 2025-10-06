Иностранцев вербуют через Telegram предложениями получить гражданство России и высокими выплатами.

Туристические агентства и посредники привлекают людей со всего мира к тому, что они называют "элитным международным батальоном" России. Например, иностранцам с Ближнего Востока предлагают гражданство России и ряд льгот, сообщает Los Angeles Times.

Указывается, что в мессенджере Telegram в начале 2024 года после того, как президент России Владимир Путин издал указ о том, что иностранные граждане, воюющие в рядах армии, получат паспорта для себя и своих семей, начала появляться реклама рекрутинга.

Туристические агентства и брокеры ищут людей со всего мира в так называемые "элитные международные батальоны России". Чтобы привлечь потенциальных рекрутов, они обещают ряд преимуществ.

В публикации говорится, что водитель из Иордании присоединился к российской армии, потому что надеялся, что будет готовить еду для солдат. Однако, он оказался на передовой в Украине.

54-летний иорданец Раед Хаммад работал таксистом, пока грыжа межпозвоночного диска не сделала сидение в автомобиле целый день невыносимым. Поэтому, как говорится в статье, он согласился на предложение, которое опубликовала бизнесвумен Полина Александровна в соцсети. Мужчина прислал ей данные своего паспорта, а в августе он получил визу и билет на самолет и улетел в Москву.

"Как 54-летний больной мужчина, ему было трудно найти работу здесь, в Иордании. Когда он нашел эту работу, и его приняли с очень привлекательной зарплатой и льготами, он не задумывался дважды", - рассказала его жена Ламис Хаммад в слезном видеообращении, которое она опубликовала в социальных сетях в сентябре.

По словам женщины, муж надеялся, что учитывая свой возраст, он будет работать водителем или же поваром на войне против Украины. Также она якобы настаивала, чтобы Раед подчеркивал, что не соглашается служить на передовой.

Издание отмечает, что Раед - отец четырех сыновей, самому младшему из которых 13 лет. По словам Ламис, он хотел их обеспечить и дать то, чего не мог в прошлом.

Жена также рассказала, что мужу дали на подпись контракт на службу в армии, который состоял из 17 страниц. При этом, Раед якобы просил переводчика, потому что не мог его прочитать, но ему в этой просьбе отказали и не предоставили доступа к Wi-Fi, чтобы перевести текст с помощью телефона.

В результате, говорится в материале, мужчина оказался на передовой позиции, которую преследовали дроны, где-то на оккупированной Россией юго-восточной Украине.

Указывается, что по предварительным оценкам на стороне России ради таких обещанных выгод воюют против Украины десятки тысяч иностранцев. Многие из них происходят из бедных стран Ближнего Востока, Африки, Южной и Восточной Азии.

Примерно 2000 граждан Ирака могли также согласиться воевать в составе российской армии. Кроме этого, по данным прессы, тысячи людей присоединились к ним из Египта, Алжира, Йемена и Иордании.

В то же время боевики из Непала, Афганистана, Индии, Пакистана, Шри-Ланки, Кубы и Сирии, которые в прошлом прибывали в значительном количестве, по данным Министерства обороны России, больше не имеют права присоединяться к рядам вооруженных сил.

Также утверждается, что в составе армии России есть немало бывших студентов, которые сначала приехали в Россию учиться, а когда их визы закончились, они не захотели возвращаться домой, поэтому пошли воевать.

Более того, некоторые иностранцы приезжают в Москву по туристической визе, а потом подписывают контракт с минобороны России. Бывают случаи, когда иностранцев, которых завербовали на войну, встречают в аэропорту брокер и офицер российской армии.

Как отмечает издание, суммы выплат для иностранцев отличаются, но новобранцы могут получить подписной бонус в размере 1,5 миллиона рублей (около 17 000 долларов) и, в зависимости от места боевых действий, ежемесячную зарплату в размере от 2500 до 3500 долларов. В такой стране, как, например Египет, где средняя зарплата едва превышает 300 долларов, эти суммы могут изменить жизнь этих людей.

Издание также поделилось информацией, что тренировка иностранцев длится от 4 до 6 недель и предусматривает изучение русского языка, чтобы они могли выполнять основные команды на передовой. После вступления в российскую армию они получают гражданство, через 6 месяцев на военной службе им предоставляют двухнедельный оплачиваемый отпуск. Добавляется, что если иностранец погибает или получает ранения, его семья может претендовать на денежную выплату и гражданство России.

В статье говорится, что несмотря на риски, интерес к предложению России не исчезает. Например, в Telegram-канале "Друг России", зарегистрировано более 22 000 подписчиков. Другой канал, который ведет иракский человек, называющий себя Баджатом, имеет почти 30 000 подписчиков.

Еще в Telegram ведет одно сообщество с тысячей подписчиков иракский пользователь с псевдонимом Abbass the Supporter (Аббас-сторонник), который три года служил в российской армии. Сейчас он работает брокером и отвечает на вопросы о развертывании войск на своем канале в TikTok, участвует в чатах, где спрашивают, как быстро они могут получить визу и уехать.

