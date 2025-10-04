По словам Волошина, оккупанты пытаются высадить на днепровских островах своих наблюдателей.

На юге Украины, на Запорожском направлении, оккупанты "открыли" новый участок, где пытаются штурмовать позиции ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин. По его словам, в целом в южной оперативной зоне противник наносит удары управляемыми авиационными бомбами и неуправляемыми авиационными ракетами, постоянно увеличивает количество применений дронов-камикадзе. Также враг за несколько последних дней в связи с ухудшением погодных условий увеличил количество артиллерийских обстрелов.

"Противник пытается окончательно взять под контроль Каменское и Плавни, а также вытеснить Силы обороны с позиций, которые есть в этих населенных пунктах и продолжить дальше движение в направлении Степногорска. Кроме того, враг открыл новый участок, где проводит штурмовые действия. Это тоже недалеко от Степногорска, но не с западной стороны, а с востока. Там населенный пункт Степное, где противник за несколько последних дней провел несколько штурмовых действий. Однако все они были без результата", - рассказал Волошин.

Он добавил, что больше всего противник активен на Гуляйпольском направлении, вблизи населенного пункта Полтавка, который пытается взять под контроль. Ежедневно там происходит 5-7, а то и больше боевых столкновений. Учитывая продолжительность световой части суток, пояснил военный, бои там продолжаются весь день и полночь.

Кроме того, добавил Волошин, непростая ситуация на участке линии боевого соприкосновения, где находятся населенные пункты Каменское, Приморское и Плавни.

Спикер отметил, что если оккупанты продвинутся ближе к Запорожью, то получат возможность применения дополнительных видов вооружения - FPV-дронов, в том числе на оптоволокне и барражирующих боеприпасов типа "Молния" и "Ланцет". Речь, в частности, о плацдарме в районе Степногорска, откуда до Запорожья примерно 20-22 км.

На Приднепровском (Херсонском) направлении, по словам Волошина, враг пытается штурмовать позиции ВСУ в районе Антоновских мостов - железнодорожного и автомобильного, а также наносит постоянно авиационные удары по правобережью - по Херсону и тому подобное.

В то же время вся островная зона в дельте Днепра, утверждает спикер, под контролем Сил обороны Украины. Как пояснил Волошин, россияне пытаются высадить на определенные остовы своих наблюдателей (по одному-два солдата).

"А строить там какие-то серьезные укрепления невозможно: копнул лопатой и сразу поступает вода", - пояснил представитель Сил обороны юге.

Ситуация на Запорожском направлении

Напомним, недавно представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал, что российские оккупанты изменили тактику - пытаются тайно просачиваться в тыл, чтобы нанести удары в спину ВСУ. Речь шла о тактике инфильтрации - противник пытается проникнуть вглубь, чтобы отрезать логистику, наносить удары в спину украинским бойцам. В связи с этим Силы обороны проводят еще и поисково-ударные действия. Также враг пытается продвинуться в сторону Степногорска.

