Из сотни оккупантов, которых отправляют штурмовать позиции ВСУ, возможно где-то 5-10 доходят до той точки, где они просачиваются сквозь линию боевого соприкосновения.

Ежедневные потери российских оккупантов остаются крайне высокими, но, несмотря на это, тенденций к уменьшению вражеской активности до сих пор нет.

Об этом сообщил начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады Нацгвардии "Рубеж" Даниил Борисенко в эфире телемарафона.

"Они продолжают двигаться, атаковать. Что их в ближайшее время может остановить - скорее всего, это ухудшение погодных условий... Но по состоянию на сейчас, пока погода хорошая, поэтому они будут продолжать пытаться закреплять свои локальные успехи, несмотря на потери. Они на самом деле огромные... если смотреть, то из сотни оккупантов, которых они отправляют каждый день на наши позиции, возможно где-то 5-10 доходят до той точки, где они просачиваются сквозь линию боевого соприкосновения и прячутся дальше в посадках, но их это не останавливает", - отметил Борисенко.

ВСУ проводят контрмеры в Днепропетровской области, благодаря чему за прошедшие сутки оккупантам не удалось продвинуться на этом направлении, сообщил офицер управления коммуникациями группировки войск "Восток" Григорий Шаповал. Он добавил, что россияне нанесли два удара фугасными авиабомбами в районе Синельниково.

