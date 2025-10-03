В 2025 году общее количество мужчин в России, призванных на военную службу, будет самым высоким с 2016 года.

В понедельник, 29 сентября, российский диктатор Владимир Путин приказал до конца 2025 года призвать в армию 135 000 мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, что является крупнейшим осенним призывом за почти десятилетие, пишет The Telegraph.

В публикации указывается, что официально регулярные весенние и осенние призывы в России не имеют ничего общего с войной в Украине, поскольку Кремль боится гнева матерей.

Поэтому, как отмечает издание, призывников содержат в безопасности на базах внутри страны во время прохождения ими военной службы, тогда как воюют против Украины солдаты, подписавшие с армией контракт.

Однако, как подчеркивается в статье, цифры сами говорят за себя. Глава Кремля хочет увеличить численность своих вооруженных сил до 2,4 миллиона, включая 1,5 миллиона военнослужащих, находящихся на действительной службе. Это означает, что к 2028 году увеличение будет на 180 тысяч человек.

Примечательно, что осенняя призывная кампания этого года в сочетании с 160 000 призывников весной означает, что в 2025 году общее количество мужчин, призванных на военную службу, будет самым высоким с 2016 года.

Хотя, как говорится в материале, как Россия, так и Украина держат реальные статистические данные в тайне, очевидно, что e России больше пехоты на поле боя, а за счет большего количества населения, ей можно легче заменить потери. В то же время, как считает издание, именно Россия, которая совершила нападение на Украину, несет больше потерь в этой войне.

Изданием приводятся данные, что к защите Украины, вероятно, привлечено 900 тысяч мужчин и женщин. Также добавляется, что заместитель главы Главного управления разведки (ГУР) Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Россия имеет около 620 000 военнослужащих на территории Украины и планирует набрать еще 343 000 контрактников в 2025 году. При этом, Скибицкий не исключил, что Россия может превысить эту цель и призвать больше людей.

Согласно данным, Кремль пытается создать "стратегический резерв" из более 200 000 контрактных солдат для будущих операций. По мнению издания, это может свидетельствовать о том, что Россия уверена, что может выиграть войну в Украине.

Однако, как отмечает издание, численное преимущество пока не принесло победы стране-агрессору. Украинцы эффективно используют дроны, чтобы компенсировать недостаток личного состава. Летняя же операция не принесла россиянам желаемого результата.

"Одним из главных вопросов (для Кремля в 2026 году - прим, ред) будет: если целью является захват всей Донецкой области, сможет ли Россия сделать это без мобилизации? Я думаю, что им, возможно, придется значительно увеличить численность войск, по крайней мере учитывая то, как они воюют сейчас, что является очень затратным с точки зрения потерь", - говорит бывший офицер морской пехоты США Роб Ли, который сейчас изучает войну.

