Путин увеличил удары по Украине баллистикой: Bloomberg раскрыл цель

В мае Украина перехватила менее трети "Искандер-М", в то время как Россия более чем вдвое увеличила их использование.

Россия увеличила баллистические ракетные удары по Украине, пытаясь вернуть себе инициативу путем подавления украинской противовоздушной обороны и деморализации населения.

Как пишет Bloomberg, угроза ударов говорит о том, что российский диктатор Владимир Путин не отказался от своих военных целей, несмотря на ряд недавних неудач, которые усилили критику внутри страны.

"Москва считает, что должна ответить на удары, которые Киев наносит с возрастающим успехом. И сейчас Россия видит окно возможностей, поскольку запасы перехватчиков к "Патриот" у Киева истощены", - объяснил ситуацию Александр Габуев, директор берлинского отделения Центра Карнеги "Россия-Евразия".

Издание отметило, что в этом месяце Украина перехватила менее трети баллистических ракет "Искандер-М", в то время как Россия более чем вдвое увеличила их использование. Журналисты рассуждаю, что ситуация может быть еще сложнее в регионах, где нет систем "Патриот". Об этом может говорить то, что Украине не удалось перехватить ни одной из 14 ракет "Искандер-М", запущенных 18 мая по нескольким областям.

Тем не менее, остается неясным, способна ли Россия поддерживать крупномасштабные атаки баллистическими ракетами в течение длительного периода.

Издание объяснило, что баллистические ракеты особенно трудно перехватить, поскольку они летят гораздо быстрее беспилотников и по более крутым траекториям, оставляя ПВО очень мало времени для реагирования. Российские ракеты "Искандер-М" наносят наибольший ущерб, в то время как крылатые ракеты с более низкой траекторией полета легче перехватить.

Россия увеличивает долю ракет "Искандер-М" в атаках

Издание привело данные, что доля "Искандер-М" в атаках снизилась с 55% в январе до менее чем 30% в марте, но снова начала расти и в мае превысила 41%. Таким образом, Украина снова сталкивается с растущей долей этих высокоскоростных ракет в массированных атаках.

Удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 мая оккупанты массированно атаковали Киев и Киевскую область. Среди прочего россияне запустили также ракету "Орешник". Ею враг нанес удар по городу Белая Церковь в Киевской области.

А пару дней назад у Путина заявили, что приступают к системным ударам по Киеву и рекомендовали послам иностранных государств уехать из Киева. В Евросоюзе уже заявили, что никуда своих послов вывозить не будут.

