Копия иностранных снарядов: BI раскрыл, что не так с российским 'охотником' за дронами

Российская госкорпорация "Ростех" представила новую стационарную систему борьбы с беспилотниками ЗАК-30 "Цитадель", которая использует программируемые 30-мм боеприпасы с дистанционным подрывом, пишет Business Insider.

По заявлению разработчиков, турель создана специально для уничтожения квадрокоптеров и других дронов с помощью воздушного взрыва снарядов, которые рассеивают осколки в районе цели.

В "Ростехе" утверждают, что система оснащена оптическими и радиолокационными датчиками для обнаружения и сопровождения беспилотников. После этого электроника рассчитывает момент детонации боеприпаса в зависимости от траектории цели.

По словам разработчиков, такая технология позволяет значительно сократить расход снарядов по сравнению с обычными зенитными боеприпасами. Опубликованные фото демонстрируют, что башня "Цитадели" способна вращаться, а пушка – изменять угол наклона для поражения целей на разных высотах.

В "Ростехе" заявили, что система уже прошла боевые испытания и может работать круглосуточно. Официальную презентацию комплекса планируют провести на форуме по безопасности в Москве на этой неделе.

Эксперты отмечают, что российская разработка фактически повторяет концепцию западных программируемых боеприпасов. В частности, немецкая компания Rheinmetall уже использует снаряды AHEAD для систем Skyranger. Они также взрываются в воздухе и создают облако осколков для поражения дронов.

Подобные программируемые боеприпасы применяет и американская Northrop Grumman в пушках Bushmaster со снарядами Mk310.

Специалисты отмечают, что воздушный подрыв сегодня считается одним из самых эффективных способов борьбы с малыми дронами, ведь осколки работают по принципу дробового выстрела и увеличивают шансы поражения быстрых целей.

По данным Defense Express, может появиться серьезная угроза украинским дальнобойным дронам, таким как ФП-1 и Ан-196 "Лютый", которые наносят удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и другим целям в РФ.

