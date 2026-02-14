Ученые ошибались: раскрыта тайна гибели древней китайской цивилизации

До недавнего времени существовало убеждение, что цивилизацию Шицзяхэ уничтожили либо агрессивные соседи, либо засуха.

Китай – одна из старейших до сих пор существующих цивилизаций мира, если не самая старая. Непрерывная культурная традиция здесь насчитывает тысячи лет, благодаря чему история Китая хорошо прослеживается далеко в глубину веков. Однако и здесь есть свои загадки без ответов.

Долгое время ученые не могли понять, почему исчезла культура Шицзяхэ – один из предков современной китайской цивилизации. Однако новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале National Science Review, предлагает правдоподобный ответ на этот вопрос.

Культура Шицзяхэ процветала в среднем течении реки Янцзы 4600-4200 лет назад. Это было неолитическое сообщество с крупными поселениями, где люди занимались земледелием, изготавливали керамику и строили укрепления. Для своего времени это было передовое общество с высоким уровнем технического, экономического и социального развития. Но вдруг все это исчезло: города опустели, а население мигрировало в другие регионы. Долгое время ученые думали, что виновата засуха или вторжение соседей.

Новое открытие основано на изучении пещерных образований – сталактитов и сталагмитов – в центральном Китае. Эти природные "архивы" хранят информацию о климате прошлого, подобно кольцам на деревьях. Анализ показал, что после длительной засухи наступил период экстремальных ливней, которые длились веками. Дожди были настолько сильными, что реки вышли из берегов, озера разлились на значительные территории, а низменные земли превратились в болота. Это сделало регион непригодным для жизни и хозяйства.

Из-за наводнений количество поселений резко уменьшилось, население сократилось, и культура Шицзяхэ пришла в упадок. Люди были вынуждены переместиться в более сухие районы, где могли продолжить жизнь. Исследователи сравнили климатические данные с археологическими находками и подтвердили: именно чрезмерные осадки, а не засуха, уничтожили эту цивилизацию.

