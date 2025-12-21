Предоставление Украине займа в 90 млрд евро является временной мерой, а не решением, считает обозреватель издания.

На этой неделе ЕС согласился предоставить Украине беспроцентный кредит в размере 90 млрд евро, который предназначен для защиты страны и обеспечения ее базовых потребностей в течение следующих двух лет.

Что не так с предоставлением займа от ЕС

Как пишет обозреватель Уильям Браудер для The Times, такая мера была жизненно важной, но она сопровождалась серьезным поражением - категорическим отклонением более смелого плана по конфискации замороженных активов российского центрального банка, чтобы использовать их в пользу Украины.

"Без нового финансирования Украина осталась бы без денег до марта или апреля следующего года. Производство дронов было бы остановлено. Закончились бы артиллерийские снаряды. Солдаты не получили бы зарплату. А линия фронта прорвалась бы, открыв путь для прорыва российских войск и, возможно, полного краха", - отметил обозреватель.

Видео дня

Браудер считает, что последствия такого сценария были бы катастрофическими. Миллионы беженцев бежали бы на запад, в Европу и Великобританию. Войска российского диктатора захватили бы огромное количество оружия НАТО, пополнив свои истощенные запасы.

"Окрыленный победой, он (Владимир Путин - УНИАН) неизбежно обратил бы свое внимание на восточный фланг НАТО. На очереди были бы Польша, Эстония, Латвия и Литва. Это не спекуляции. Путин уже испытывает пределы решимости Запада. Российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. Его истребители нарушили воздушное пространство Эстонии. В Балтийском море подводные кабели были порезаны в результате действий, подозреваемых в саботаже. Это обдуманные провокации, призванные проверить обороноспособность НАТО и оценить нашу готовность реагировать", - предупредил автор публикации.

По словам обозревателя, прямое нападение на члена НАТО приведет к применению статьи 5 и втянет Европу в войну. Британские, французские и немецкие войска будут втянуты в боевые действия.

"Молодые европейцы будут отправлены воевать и погибать, и все это из-за того, что мы колебались использовать самый очевидный инструмент, который у нас есть: собственные деньги Путина. Кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро предотвращает этот кошмар, по крайней мере на данный момент", - подчеркнул Браудер.

Европа снова проявляет слабость вместо силы

Автор публикации отметил, что вместо того, чтобы заставить Россию заплатить за вызванное ею разрушение, европейские лидеры просят своих граждан гарантировать выживание Украины за счет государственного долга. По его словам, это временная мера, а не решение, сигнализирующее о слабости там, где нужна сила.

"Был, по крайней мере, один скромный прорыв. За несколько дней до саммита ЕС применил чрезвычайный правовой механизм, чтобы заморозить активы России на сумму 210 миллиардов евро на неопределенный срок, вместо того, чтобы каждые шесть месяцев возобновлять санкции. До сих пор каждое отдельное государство-член могло наложить вето на каждое возобновление. Поскольку Виктор Орбан из Венгрии неоднократно угрожал заблокировать это, риск размораживания активов был очень реальным. Постоянное замораживание устраняет эту опасность. Это необходимый шаг, но его недостаточно", - считает обозреватель The Times.

Браудер подчеркнул, что больше всего огорчает то, почему была отклонена конфискация. В частности небольшая группа стран во главе с Венгрией и Словакией заблокировала этот план. Однако шокирующим было сопротивление Чехии, страны, которая имела собственную болезненную историю российского господства.

"Бельгия, которая владеет большинством активов через свой депозитарий Euroclear, в конечном итоге отказалась двигаться вперед после того, как, по сообщениям, премьер-министр страны получил личные угрозы от Кремля", - добавил автор материала.

По словам обозревателя, такая "капитуляция" является позорной. Венгрия, Словакия и Чехия являются бенефициарами фондов ЕС, однако они заставили 450 граждан Европы взять на себя расходы на помощь Украине, тогда как деньги Путина остаются сохраненными.

"Теперь счет будут оплачивать налогоплательщики в Германии, Франции, Нидерландах и других странах. Между тем Кремль открыто смеется над робостью Европы. История учит нас, что финансовое давление может быть эффективным там, где дипломатия терпит поражение. Россия может не считать своих погибших, но она точно считает свои деньги. Захват этих замороженных резервов нанесет удар по сердцу системы Путина и ускорит окончание войны", - подытожил Браудер.

Вопрос замороженных активов РФ - последние новости

Ранее The Times писало, что лидеры ЕС давят на Стармера относительно конфискации активов РФ в пользу Украины. Известно, что более 8 млрд фунтов российских средств заморожено в Британии, а Кир Стармер был одним из главных сторонников использования этих денег в качестве репараций для Киева.

"Будучи вне ЕС, он может самостоятельно принять решение о том, делать ли это. Он находится под давлением своих коллег из ЕС, которые требуют внести свой вклад в кредит для Украины, и он склонен помочь. Но без использования российских денег будет трудно убедить британских избирателей использовать средства налогоплательщиков для предоставления кредита", - отметили журналисты.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что войска РФ на границе страшнее судебных исков. По его словам, Украина имеет право на деньги из замороженных российских активов, потому что Россия разрушает Украину.

"Можно опасаться тех или иных судебных шагов со стороны Российской Федерации, но это не так страшно, когда Россия у вас на границе. Скажу вам откровенно. Поэтому, я считаю, пока Украина защищает Европу - надо Украине помогать", - добавил глава государства.

Вас также могут заинтересовать новости: