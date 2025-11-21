Немецкие журналисты считают, что в случае реализации такого "мирного плана" в опасности будет уже не только Украина.

В Европе шокированы и возмущены "мирным планом" для Украины, который пытается навязать президент США Дональд Трамп. Немецкая пресса пишет, что все это выглядит так, будто Украина напала на Россию и теперь за это наказана. Выдержки из публикаций приводит DW.

Берлинская газета Tagesspiegel видит прямую историческую параллель с печально известным "Мюнхенским сговором" 1938 года, когда Британия и Франция вынудили Чехословакию отдать Германии часть своей территории. При этом газета акцентирует на том, что Украину принуждают не только сдать часть своей территории, но и разоружиться, чего даже Гитлер не требовал от чехов.

"Вот теперь [ситуация] становится опасной: для Украины, но также и для Германии и Европы. (...) В сумме план Трампа означает капитуляцию Украины. Ситуация напоминает политику умиротворения, которую проводил британский премьер Чемберлен в Мюнхене в 1938 году. Чтобы умиротворить Гитлера, он пошел на разделение Чехословакии. Большая война началась год спустя", – пишет газета.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung видит историческую параллель с Версальским договором 1919 года, когда по итогам Первой мировой войны Германия была вынуждена отдать Франции Эльзас и Лотарингию. Однако тогда именно Германия была агрессором, за что в результате и поплатилась. Теперь же лишением территорий наказывают жертву агрессии, отмечает газета.

"С помощью невыносимых для суверенной страны условий их наказывают за то, что Россия начала против их страны агрессивную войну вразрез с международным правом. Зато Москву поощряют завоеванием территорий и еще и перспективой загнать под иго остальную Украину. Ведь ослабленная и деморализованная, она не сможет дать отпор повторному нашествию российской армии, которая масштабно вооружается", – говорится в публикации.

Мюнхенское издание Die Süddeutsche Zeitung рассматривает ситуацию со "злым сарказмом".

"Предложения Трампа якобы состоят из 28 пунктов. Но в целом хватило бы только одного. Тогда документ будет выглядеть так: вверху в заголовке будет написано "Мирный план", под ним: "Пункт 1: Украина капитулирует". А внизу: "Подписавшиеся: Дональд Дж. Трамп, президент Соединенных Штатов; Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации", – пишет газета.

Издание Kölner Stadt-Anzeiger из Кельна считает, что утратив Украину по "мирному плану" Трампа, Европа сама окажется в смертельной опасности.

"Если европейские государства не хотят, чтобы порядок мира и безопасности в Европе полностью рухнул, они не имеют права прогибаться под диктатом Трампа. Путин уже давно вооружается для большой войны против Европы. Без украинского сопротивления она на данный момент мало что может ему противопоставить", – говорится в статье.

"Мирный план" Трампа для Украины

Как писал УНИАН, слитый в прессу "мирный план", содержание которого никто из официальных лиц до сих пор публично не подтвердил, в целом повторяет большинство максималистских требований России. При этом в плане предлагается не только разоружить и территориально ограбить Украину, но и снять с России все санкции и обвинения в военных преступлениях, что сделает победу агрессора еще более показательной.

Президент Владимир Зеленский намекнул, что Украина рискует лишиться поддержки США, если откажется принять этот "мирный план".

Тем временем в Кремле делают вид, будто этот мирный план предлагают именно американцы, хотя журналисты уже выяснили, что, по крайней мере, часть документа была переведена с русского языка, который не является родным ни для одного из топ-чиновников администрации Трампа.

