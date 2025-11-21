Российский диктатор отрицает, что этот документ был согласован с Москвой.

Российский диктатор Владимир Путин выразил готовность работать с тем "мирным планом" по Украине, который предлагают США. Об этом он заявил во время заседаниия Совета безопасности РФ.

Так, Путин заявил, что "СВО" ведет к достижению целей России вооруженным путем. "Но мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы", — пояснил он.

Диктатор сообщил, что уже получил текст американского проекта мирного урегулирования. По его словам, это модифицированная версия того плана, который обсуждался на Аляске. По мнению Путина, этот документ может лечь в основу "окончательного мирного урегулирования.

Он отметил, что еще до саммита на Аляске американцы просили РФ пойти на определенные компромиссы и "проявить гибкость".

"Мы подтвердили, что, несмотря на определенные непростые вопросы, сложности с нашей стороны, мы тем не менее с этими предложениями согласны", — добавил глава РФ.

По словам Путина, новая версия "мирного плана" между россиянами и американцамии якобы еще не обсуждалась детально - "только в общих чертах".

Новый "мирный план" для Украины

Как писал УНИАН, ранее в прессу был "слит" новый "мирный план" из 28 пунктов, разработанный специальными посланниками президентов США и РФ Стивом Уиткоффом и Кириллом Дмитриевым. План в частности включает основные требования РФ, которые выдвигались с самого начала войны: разоружение ВСУ, сдача территорий, русификация Украины, запрет на военное сотрудничество Украины с передовыми странами мира.

Хотя официально содержание плана не подтверждалось, президент Владимир Зеленский подтвердил сущестование "28 пунктов" мирного урегуллирования, которые сейчас навязываются Украине. При этом президент дал понять, что давление идет именно со стороны США.

Хотя план подается как американский, англоязычная пресса обратила внимание, что его текст явно является переводом с русского. На это указывают некоторые словесные конструкции в документе, не характерные для носителей английского языка, но распространенные в русском языке.

