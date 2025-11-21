В Белом доме подтвердили, что в разработке "мирного плана" участвовал посланник Путина Кирилл Дмитриев.

При анализе документа в третьем пункте "мирного плана", который создавался в США по прекращению войны в Украине в нескольких местах формулировки кажутся странными для английского языка, но традиционными для русского, сообщает The Guardian.

В частности, как отмечает издание, третий пункт звучит так: "Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше".

В материале есть пояснение, что "ожидается" (It is expected, - прим. ред) - это неуклюжая пассивная конструкция в английском языке. Русская версия - "ожидается" является прямым переводом этой фразы.

Добавляется, что в тексте журналисты также заметили и другие русизмы, в частности, ambiguities (неоднозначности) и to enshrine (закрепить).

Издание также указало, что Белый дом подтвердил, что посланник российского президента Кирилл Дмитриев разрабатывал предложение вместе со специальным представителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Согласование текста происходило во время их встречи в Майами.

При этом, говорится в статье, Украина и ее европейские партнеры были исключены из процесса разработки этого плана.

Заявления Зеленского относительно "мирного плана" США

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении отметил, что наша страна оказалась перед очень тяжелым выбором - или согласиться на "сложные 28 пунктов" или же возможность потерять ключевого партнера. Зеленский добавил, что сейчас давление на страну является одним из самых тяжелых. Однако он надеется, что будет конструктивный поиск решений с США и всеми партнерами.

Также мы писали, что Зеленский добавил, что он ожидает помощи от европейских партнеров, поскольку они точно понимают, что Россия не где-то далеко, а рядом с их границами. Он подчеркнул, что Украина сейчас является единственным щитом, который отделяет комфортную европейскую жизнь от планов Путина. Зеленский напомнил, что Европа была с Украиной и он верит в то, что так будет и в дальнейшем.

