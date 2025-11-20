Рубио заявил, что обе стороны должны пойти на "трудные, но необходимые уступки".

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал "мирный план" США по войне в Украине, заявив, что США разрабатывают предложения с учетом позиций обеих сторон.

В своем аккаунте в соцсети Х он написал, что для завершения такой "сложной и смертоносной войны", как в Украине, необходим обмен "серьёзными и реалистичными идеями".

"А для достижения прочного мира обе стороны должны пойти на трудные, но необходимые уступки", - подчеркнул Рубио.

Он добавил, что США продолжают разрабатывать список возможных идей по прекращению войны, основываясь на предложениях обеих сторон конфликта.

"Мирный план" США - основное

По данным СМИ, Дональд Трамп уже одобрил план окончания войны между РФ и Украиной, который состоит из 28 пунктов.

По данным СМИ, ожидается, что украинская армия будет выведена со всего Донбасса, а численность и боеспособность ВСУ сократятся. План Трампатакже обязывает российские войска вернуть часть захваченных ими территорий в Запорожской и Херсонской областях.

Журналисты отмечают, что план разрабатывали спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

