"Мирное соглашение" выглядит как список желаний России.

В СМИ появились новые детали так называемого "мирного плана" из 28 пунктов, который разработали США совместно с Россией – без участия украинцев или европейцев.

Так, по данным источников The Economist, план подтверждает многие максималистские требования, известные по предыдущим российским предложениям, и добавляет несколько новых, и "практически является требованием капитуляции Украины".

В частности, план предусматривает сокращение численности украинских войск до 40% от нынешнего уровня (то есть приблизительно до 300 тысяч с нынешних 800 тысяч) – при этом без соответствующего сокращения со стороны России.

Видео дня

Украине также будет запрещено обладать несколькими классами вооружений, включая системы большой дальности, способные достичь Москвы и Санкт-Петербурга.

Иностранные войска не будут допущены на украинскую территорию, а самолетам, используемым иностранными дипломатами, будет запрещено летать на Украину.

"Это ставит под сомнение намерения России в отношении украинского воздушного пространств". – отмечается в статье.

Украина также должна будет объявить русский язык вторым государственным, и восстановить Русскую православную церковь.

Неясно, насколько широко это предложение распространялось в администрации Трампа или же оно было в основном личной инициативой спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа, как предполагают некоторые источники издания.

Также неясно, какова цель разработки такого плана, помимо желания поставить президента Украи ны Владимира Зеленского в неловкое положение в момент его слабости. Источники, близкие к администрации президента Украины, опасаются, что выбранное время может указывать на то, что некоторые в Америке используют коррупционный кризис, чтобы подтолкнуть Украину к необоснованным уступкам, отмечает The Economist:

"В то же время военные аналитики не считают положение Украины настолько отчаянным, чтобы Владимиру Зеленскому пришлось согласиться на столь суровые условия".

Мирный план США - что еще известно

По жданным WSJ, среди требований мирного плана - отказ Украины от миротворческих сил и вступления в НАТО на несколько лет. Взамен Москва якобы обязуется не нападать на Украину или другие страны Европы и закрепит это обещание законодательно.

По данным The Telegraph, Киев отдаст контроль над Донбассом, но сохранит за собой право собственности. При этом РФ будет платить арендную плату за контроль над регионом.

Вас также могут заинтересовать новости: