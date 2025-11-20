В СМИ появились новые детали так называемого "мирного плана" из 28 пунктов, который разработали США совместно с Россией – без участия украинцев или европейцев.
Так, по данным источников The Economist, план подтверждает многие максималистские требования, известные по предыдущим российским предложениям, и добавляет несколько новых, и "практически является требованием капитуляции Украины".
В частности, план предусматривает сокращение численности украинских войск до 40% от нынешнего уровня (то есть приблизительно до 300 тысяч с нынешних 800 тысяч) – при этом без соответствующего сокращения со стороны России.
Украине также будет запрещено обладать несколькими классами вооружений, включая системы большой дальности, способные достичь Москвы и Санкт-Петербурга.
Иностранные войска не будут допущены на украинскую территорию, а самолетам, используемым иностранными дипломатами, будет запрещено летать на Украину.
"Это ставит под сомнение намерения России в отношении украинского воздушного пространств". – отмечается в статье.
Украина также должна будет объявить русский язык вторым государственным, и восстановить Русскую православную церковь.
Неясно, насколько широко это предложение распространялось в администрации Трампа или же оно было в основном личной инициативой спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа, как предполагают некоторые источники издания.
Также неясно, какова цель разработки такого плана, помимо желания поставить президента Украи ны Владимира Зеленского в неловкое положение в момент его слабости. Источники, близкие к администрации президента Украины, опасаются, что выбранное время может указывать на то, что некоторые в Америке используют коррупционный кризис, чтобы подтолкнуть Украину к необоснованным уступкам, отмечает The Economist:
"В то же время военные аналитики не считают положение Украины настолько отчаянным, чтобы Владимиру Зеленскому пришлось согласиться на столь суровые условия".
Мирный план США - что еще известно
По жданным WSJ, среди требований мирного плана - отказ Украины от миротворческих сил и вступления в НАТО на несколько лет. Взамен Москва якобы обязуется не нападать на Украину или другие страны Европы и закрепит это обещание законодательно.
По данным The Telegraph, Киев отдаст контроль над Донбассом, но сохранит за собой право собственности. При этом РФ будет платить арендную плату за контроль над регионом.