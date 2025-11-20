Конгрессмены говорят, что узнали детали плана в основном из сообщений в СМИ.

Сообщения о 28-пунктном "мирном плане" застали врасплох сторонников Украины в Конгрессе США и вызвали беспокойство у них из-за того, что речь идет о значительных уступках России. Об этом пишет The Hill.

"Я не знаю, что это за 28-пунктный план. Хорошо, что мы вообще нарабатываем какой-то план", - сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм, близкий союзник президента Дональда Трампа и сторонник Украины.

Однако, добавил он, любой план должен подкрепляться мощными военными обязательствами США перед Украиной и мерами, направленными на ограничение возможности российского диктатора Владимира Путина финансировать войну.

Детали плана из 28 пунктов многие законодатели узнавали в основном из статьи Axios, которое первым сообщило о нем, и Financial Times, которое обнародовало дополнительные подробности.

"Я только что услышал об этом, но не видел никаких деталей", - сказал журналистам в среду сенатор-республиканец Майк Раундс.

Детали плана не были известны и сенатору от Республиканской партии Питу Рикеттсу - члену подкомитета по иностранным делам по Европе и региональной безопасности.

"Это напоминает Мюнхен 1938 года"

Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон раскритиковал администрацию США за то, что она, как пишут СМИ, ведет переговоры с россиянами без участия украинцев и, похоже, давит на Киев.

"Это напоминает Мюнхен 1938 года", - написал он в соцсети X, имея в виду соглашение, которое считают политикой умиротворения нацистской Германии, что, в конце концов, подтолкнуло Гитлера к развязыванию Второй мировой войны.

Как отметило издание, большинство пунктов плана, о котором сообщили медиа, неприемлемы для Украины, которая согласилась на призывы Трампа к прекращению огня на существующих линиях фронта, но отвергает требования об уступках территорией, ведь это лишь откроет путь к дальнейшей агрессии РФ.

Между тем, пишет The Hill, Россия, очевидно, надеется, что ее продвижение на фронте и коррупционный скандал в украинском энергетическом секторе ослабят переговорные позиции президента Владимира Зеленского.

Что говорят эксперты о "мирном плане"

Детали плана вызвали беспокойство среди самых ярых союзников Украины в США, особенно на фоне жестокого удара РФ по Тернополю, который унес жизни нескольких десятков человек, в том числе и детей.

"Пока Украина оплакивает невинных людей, убитых российской террористической ракетой во сне, медиа сообщают, что администрация США передала Украине обновленный "план капитуляции. Никакого давления на Россию, только требования Украине отрезать себе руки и ноги. Позор", - написала в X соучредитель Международного центра украинской победы Елена Галушка.

Директор правозащитной группы Razom, американской некоммерческой организации, выступающей за поддержку Украины со стороны США, Николай Мурский, заявил, что "любой длительный мир требует военно сильной Украины и твердых гарантий того, что Россия не сможет снова разжечь войну".

"Американцы по всей стране хотят видеть, как Россия прекратит войну и вернет всех удерживаемых украинцев, включая десятки тысяч похищенных детей. Ничего об Украине не может решаться без Украины и ее народа", - добавил он.

Между тем Грэм дискуссию вокруг "мирного плана" надеется использовать для того, чтобы придать импульс своему двухпартийному законопроекту, направленному против стран, ведущих бизнес с РФ и пополняющих ее военный бюджет.

"Ни один план не сработает, пока Путин и его союзники не поверят, что мы серьезны - относительно большей военной помощи, усиления возможностей Украины вредить России на поле боя и относительно экономического краха тех, кто поддерживает путинскую военную машину. Когда они в это поверят - тогда 28-пунктный план сработает", - сказал сенатор.

"Мирный план" США и России

Как сообщал ранее УНИАН, США при участии России тайно разработали план из 28 пунктов по прекращению войны в Украине. Их можно разделить на 4 категории: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с РФ и Украиной. При этом непонятно, писало издание, как план решит такие вопросы, как территориальный контроль на Донбассе.

Financial Times опубликовал новые детали "мирного плана" России-США. Отмечалось, что среди прочего он предусматривает провозглашение русского языка официальным в Украине, а также возобновление работы Русской православной церкви на подконтрольной Киеву территории.

Кроме того, Axios сообщил, что в соответствии с планом Москва обещает вернуть Киеву часть территории при условии проведения переговоров. Но Киеву предлагают уступить остальную часть Донбасса. Что же касается Херсонской и Запорожской областей, которые Путин тоже вписал в российскую "конституцию", то там линии контроля "будут в основном заморожены", говорилось в статье.

