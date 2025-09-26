По словам "Флеша", кроме заявлений стран, "нет никаких физических доказательств, что именно летает".

Беспилотники над Европой не появляются из ниоткуда. Об этом в своем Telegram-канале написал Сергей "Флеш" Бескрестнов, эксперт по технологиям связи и радиоэлектронной борьбы, говоря о ситуации с "загадочными дронами над Европой".

"БпЛА не появляются из ниоткуда. Они либо прилетают издалека по воздуху, и этот маршрут четко фиксирует ПВО НАТО. Либо запускаются локально по странам какими-то "ДРГ". Никакой информации об этом всем нет. Хотя она у НАТО есть. Лично мое мнение - запуск был с бортов морских судов России из акватории Балтийского моря. Я, как инженер, сделал бы так", - заметил он.

Кроме того, подчеркнул эксперт, все фиксации БпЛА были отмечены в странах, которые находятся недалеко от России.

Видео дня

"Никаких кейсов в Испании или Италии", - добавил "Флеш".

Также он отметил, что кроме заявлений стран, "нет никаких физических доказательств, что именно летает".

"Под формулировкой "дрон" может быть как "Мавик", так и огромный разведчик РФ "Орион". Но ни обломков, ни фото", - написал Бескрестнов.

Эксперт также заметил, что "появление загадочных БпЛА влияет физически только на работу аэропортов, гражданские и транспортные перевозки".

"Флеш" добавил, что нарушение воздушного сообщения и неизвестная угроза вызывает большой информационный резонанс среди населения.

"Причины. Происходит классический вариант, показанный во многих фильмах, так называемой гибридной войны. Страх, непонимание происходящего, непонимание источника угрозы, напряжение в обществе, отвлечение внимания от других событий, смещение приоритетов текущих процессов", - написал он.

Бескрестнов подчеркнул, что это происходит для "создания имиджа у России всесильного военного, технического и политического противника на континенте".

"Это вызовет нежелание у жителей Европы "наживать себе врага" (с возможной последующей войной)", - считает эксперт.

Кроме того, по его словам, это происходит для отвлечения внимания от ситуации в Украине.

"Переключение финансовых и военных приоритетов на оборону Европы, а не на помощь Украине. Усиление ПВО всех стран НАТО (для уровня борьбы с таким типом БПЛА в больших количествах) требует огромных ресурсов", - сказал он.

Также, подчеркнул "Флеш", речь идет о "прощупывании так называемых "красных линий".

"Как далеко можно зайти России, не вызывая для себя негативных последствий. После этого возможна стадия смещения этих "красных линий", - объяснил Бескрестнов.

Нарушение воздушного пространства стран НАТО - что известно

Как сообщалось, 25 сентября в Дании из-за угрозы беспилотников закрывали один из аэропортов. Это был уже третий такой инцидент за последние несколько дней.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила датчан о необходимости готовиться к новым гибридным атакам. Она отметила, что Россия остается главным противником Европы, который стремится дестабилизировать обстановку на континенте.

The Wall Street Journal отмечает, что вторжение российских дронов в страны Европы разоблачают пробелы в обороне НАТО. Поэтому сейчас альянс спешит внедрить новые технологии, благодаря которым военные смогут обнаруживать беспилотники на большом расстоянии, а также обеспечить армии недорогими средствами защиты.

Вас также могут заинтересовать новости: