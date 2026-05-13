Лубинец: Россия заблокировала обмен пленными '1000 на 1000'

Украинская переговорная группа давно передала России списки на обмен в формате "1000 на 1000", который обещал американский президент Дональд Трамп, но Москва затягивает процесс, обвиняя в этом Украину.

Об этом заявил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона. По его словам, работа по обмену не прекратилась, но процесс тормозят.

"Когда ты даже о чем-то договорился с россиянами – ты никогда не можешь быть на 100% уверен, что это будет соблюдено российской стороной. На самом деле работа не остановилась. Каждый день происходят рабочие процессы, переговорные процессы", – заявил Лубинец.

Он добавил, что Украина выполнила все свои обязательства: списки переданы, переговорная группа выполнила все обязательства. Теперь решение за Россией, но она затягивает процесс и пытается манипулировать.

Обмен "1000 на 1000" – что известно

Напомним, что вечером 8 мая Трамп заявил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Украиной и Россией и об обмене пленными по принципу "тысяча на тысячу" с каждой страны.

В то же время диктатор Владимир Путин заявил, что Киев якобы не предоставил никаких предложений по обмену пленными и вообще "исчез с радаров".

Осведомленный представитель Офиса президента в комментарии УНИАН сообщил, что заявление Путина о том, что Украина якобы не готова к обмену пленными в формате 1000 на 1000, не соответствует действительности. Вероятно, Кремль стремится сорвать соответствующие договоренности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время еще происходит согласование конфигурации обмена пленными между Украиной и Россией.

