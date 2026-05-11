Зеленский объяснил, на каком этапе находится новый обмен пленными

Украина передала списки пленных украинцев и надеется, что США смогут добиться освобождения наших соотечественников из плена Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время еще происходит согласование конфигурации обмена пленными между Украиной и Россией. Об этом глава государства сообщил в Telegram по итогам доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова после встреч со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

"Важно, что Америка остается в дипломатии и, в частности, выступила посредником в вопросе обмена пленными. На необходимом уровне продолжаются контакты, чтобы согласовать конфигурацию обмена. Списки переданы, и мы рассчитываем, что американская сторона будет активно содействовать реализации этой договоренности", - подчеркнул Зеленский.

Также президент Украины добавил, что в Америке были обсуждены и возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения российской войны.

Видео дня

О заключении соглашений о дронах с другими странами

По словам главы государства, отдельно и подробно Умеров доложил о контактах со странами, заинтересованными в Drone Deals с Украиной.

"Уже около 20 стран находятся в работе на разных этапах: четыре соглашения уже подписаны, и в рамках этих соглашений готовятся первые контракты, с другими странами продолжаются подготовительные процедуры для политических договоренностей, которые откроют путь бизнесу", - отметил Зеленский.

Он добавил, что сейчас Украине уже гарантированы первые энергетические результаты благодаря этим соглашениям - необходимый объем топлива на украинском рынке обеспечивается. Президент подчеркнул:

"Будут и весомые финансовые результаты".

Вместе с тем, как сообщил президент, кроме Ближнего Востока и Персидского залива, Южного Кавказа и Европы, вскоре "откроем такое новое сотрудничество в сфере безопасности в рамках Drone Deals с еще одной частью мира".

"Готовим новости - позитивные для Украины", - отметил Зеленский.

Обмен пленными

Как сообщал УНИАН, 8 мая вечером президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Украиной и Россией и об обмене пленными по принципу "тысяча на тысячу" с каждой страны.

В то же время инициатор войны Владимир Путин заявил, что Киев якобы не предоставил никаких предложений по обмену пленными и вообще "исчез с радаров".

Осведомленный представитель Офиса президента в комментарии УНИАН сообщил, что заявление Путина о том, что Украина якобы не готова к обмену пленными в формате 1000 на 1000, не соответствует действительности. Вероятно, Кремль стремится сорвать соответствующие договоренности.

Вас также могут заинтересовать новости: