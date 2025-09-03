Канцлер Германии заявил, что подобные вопросы решаются "не на ее уровне".

Германия в настоящее время не имеет конкретных планов по отправке миротворческих войск в Украину, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он подчеркнул, что среди союзников Украины продолжаются обсуждения возможных гарантий безопасности на период после потенциального прекращения огня и последующего мирного соглашения.

"На многие вопросы можно будет ответить только тогда, когда у нас будет хотя бы прекращение огня. До этого времени, конечно же, не будет никакой отправки войск в Украину", — сказал Мерц в интервью телеканалу Sat1, добавив, что у Германии есть определённые сомнения, а окончательное решение должен принять парламент.

Также канцлер Германии отметил, что впоследствии им придется посмотреть, как будет выглядеть соглашение с Россией. Ведь отправить войска "против России" не получится. Такие решения, по его словам, можно будет предпринимать только в координации с Кремлем.

"Так что ещё предстоит преодолеть очень и очень много препятствий, возможно, на довольно долгий срок", — подчеркнул лидер консерваторов. Кроме того, Мерц отреагировал на высказывания председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно гарантий безопасности и заявил, что ЕС не несет ответственности за решения по военной поддержки Украины — это отдельный вопрос, которым должны заниматься члены "Коалиции желающих".

Размещение миротворцев в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что заявление фон дер Ляйен раскритиковал не только Мерц. Недовольство высказал и министр обороны Германии Борис Писториус. Он подчеркнул, что такие вещи неправильно обсуждать в публичном пространстве.

Кроме того, мы рассказывали, что Трамп хочет развернуть американские частные армии в Украине. По замыслу, они будут строить укрепления, базы и защищать американские интересы в стране.

