'Не хочу умирать за Израиль': в армии США растет недовольство войной Трампа в Иране

Американская наземная операция в Иране будет "абсолютной катастрофой".

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о переброске тысяч морских пехотинцев на Ближний Восток для войны в Иране, однако войска, на которые он рассчитывает, все больше опасаются конфликта. Как пишет HuffPost, в интервью военные США сообщают о чрезмерном стрессе, разочаровании и утрате иллюзий до такой степени, что готовы покинуть армию.

Один из военных чиновников заявил, что войска США страдают от "неадекватной защиты и планирования сил" и уже сообщают о серьезных, дестабилизирующих последствиях ударов иранских баллистических ракет и беспилотников.

Наземная операция была бы "абсолютной катастрофой… у нас нет плана на этот случай. Мы даже не можем полностью защитить ни одну наземную базу на театре военных действий", – заявил он.

Ветеран, которая наставляет молодых офицеров, рассказала HuffPost, что её собеседники все чаще выражают потерю веры.

"Я слышу от военнослужащих слова: "Мы не хотим умирать за Израиль – мы не хотим быть политическими пешками"", – сказала она.

Другой резервист, поддерживающий связь с действующими военнослужащими, отдельно сообщил о подобных комментариях.

"Я делился информацией о лицах, отказывающихся от военной службы по убеждениям, шесть раз за последние две недели, а я служу в армии почти 20 лет – никогда раньше ко мне не обращались с подобными просьбами", – говорит он.

Майк Приснер, исполнительный директор Центра по вопросам совести и войны, сказал, что в прошлые годы его группа ежегодно получала обращения от 50 до 80 военнослужащих об отказе от военной службы. В марте количество обращений увеличилось на 1000%, добавил он, отметив, что теперь в организацию ежедневно обращается как минимум один новый военнослужащий.

В то же время нет никаких признаков массового ухода военнослужащих из армии США. Источники сообщают о гневе, но также и чувстве смирения среди многих военнослужащих, отмечает издание:

"Но недовольство и проблемы с моральным духом могут снизить шансы кампании Трампа на успех – и привести к изменениям в среде военнослужащих, которые могут иметь последствия для системы национальной безопасности Америки".

Отсутствие четкой, последовательной аргументации, оправдывающей войну с Ираном, является ключевым источником недовольства среди военнослужащих, заявили резервисты, деморализуя тех, кто считает, что плохо спланированный конфликт подвергает их ненужной опасности без какой-либо очевидной стратегической выгоды.

Война Трампа в Иране

Ранее СМИ писали, что Администрация Трампа рассматривает планы по оккупации или блокаде иранского острова Харк, чтобы заставить Иран вновь открыть Ормузский пролив. Такая операция потребует дополнительных войск. Три различных подразделения морской пехоты уже направляются в регион. В то же время Белый дом и Пентагон рассматривают возможность в ближайшее время направить еще больше войск.

Трамп выдвинул Ирану новый ультиматум, требуя полного открытия Ормузского пролива. На его выполнение Трамп дал Ирану 48 часов, в противном случае угрожает Ирану ударами по энергетике.

