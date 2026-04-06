Россия передала Ирану список ключевых объектов энергетики Израиля, – JP

Разведка Российской Федерации предоставила Ирану подробный список критически важной энергетической инфраструктуры на территории Израиля. В список вошли 55 объектов.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источник, близкий к украинским спецслужбам. Отмечается, что эта информация даст Тегерану возможность наносить точные удары по энергетике Израиля.

Объекты, вошедшие в российский список потенциальных целей, разделили на три категории в зависимости от их стратегического значения. К объектам первого уровня отнесли критически важные производственные объекты.

"Это объекты, уничтожение которых парализовало бы национальную энергетическую систему. В отчете конкретно указана электростанция "Орот Рабин" как главная цель", – говорится в материале.

Целями второго уровня стали основные городские и промышленные энергетические узлы. Эти объекты расположены преимущественно в центральной части Израиля и обслуживают крупные населенные пункты, добавляет автор.

Местная инфраструктура была отнесена к целям третьего уровня. Речь идет о региональных подстанциях, обеспечивающих электроэнергией промышленные зоны и меньшие электростанции.

Российская разведка отметила, что энергосистема Израиля характеризуется высокой изолированностью, и это ее уязвимость.

"Поскольку Израиль является "энергетическим островом", который не импортирует электроэнергию из соседних стран, российская разведка, по сообщениям, сказала Ирану, что повреждение даже нескольких ключевых компонентов может вызвать полный и длительный энергетический коллапс, что приведет к массовым отключениям электроэнергии и техническим сбоям, которые будет трудно устранить", – резюмирует издание.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты Америки начинают самую масштабную кампанию ударов по Ирану с начала войны. Заявление прозвучало на фоне требований американского лидера Дональда Трампа относительно соглашения и разблокирования Ормузского пролива.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки пригрозил Ирану ударами по энергетике и мостам. Комментируя эти угрозы, глава Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул, что такие атаки будут военным преступлением. Он добавил, что после пяти недель войны на Ближнем Востоке становится очевидным, что устранить первопричины конфликта можно только дипломатическим путем.

